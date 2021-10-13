وسط زيادة أسعار البنزين.. انهيار جديد لـ الليرة اللبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الأربعاء، بتسجيل العملة المحلية الليرة انهيار جديد أمام الدولار الأمريكي.

وحسب موقع "ليبانون ديبايت"، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء ما بين 20500 و20550 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن أقفل مساء أمس الثلاثاء ما بين 20400 و 20500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبعد ذلك، ارتفع الدولار ما بين "20650 - 20700" ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي.

وحسب موقع "لبنان 24"، سجل صباح اليوم سعر صفيحة البنزين من 233 ألف اليرة إلى 242 ألف ليرة لبنانية.

وأرجع ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، أسباب هذا الارتفاع الكبير في السعر الى عاملين، الأول هو ارتفاع أسعار النفط عالميا، أما العامل الثاني فهو تغيير سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار.

وأشار الى أن "الدعم لم يُرفع بشكل كلي عن المحروقات وإلا شهدنا ارتفاعًا إضافيًا بسعرها ومصرف لبنان لا يزال يدعمها بنسبة معينة".

وعن الحل الوحيد لاستقرار سعر المحروقات، قال أبو شقرا "أننا ندعو الى تثبيت سعر صرف الليرة أمام الدولار فهو الحل الأساسي".