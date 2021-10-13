نجم الأهلي عن تدريس رحلة محمد صلاح: رافع اسم مصر في العالي

أكد هاني العقبي نجم النادى الأهلي السابق، على ضرورة تفعيل مقترح تدريس مشوار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول فى المناهج الدراسية.

وأكد طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في وقت سابق ، أنه من الوارد تدريس مشوار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فى المناهج الدراسية.

وقال هاني العقبي ، فى تصريحات خاصة لصدى البلد: طبعا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مثال مشرف والمفروض يبقي قدوة للأجيال الصغيرة، وتفعيل تدريس مشواره ورحلة الكفاح التي خاضها على المستوى المحلي والإفريقي والعالمي.

وأضاف نجم الأهلي السابق : ياريت يتم الاستفاده من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، أكتر من كده في جميع المجالات لأنه رافع اسم مصر عاليا في العالم.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كشف عن انتمائه الكروي وأي فريق يشجعه، قائلا: أنا أهلاوي من زمان وأتابع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية مع خيري رمضان وكريمة عوض في برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس: «بحب الرياضة جدا وكرة القدم بشكل خاص، ولكن المشكلة في المتابعة المباشرة بسبب الوقت.

وأضاف طارق شوقي: أنا أهلاوي جدا وأعز أصدقائي الزمالكاوية ونختلف شوية ولكن الدنيا بتمشي وليس عندي أي مشكلة أني أقول أني أهلاوي، موضحا أنه من الوارد تدريس مشوار محمد صلاح بالمناهج الدراسية.