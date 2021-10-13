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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"البحوث الإسلامية" يعلن أسماء الحركة التكميلية من المرشحين للابتعاث العام الحالي

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن أسماء الحركة التكميلية من المبتعثين للعام الحالي 2021/2022 والبالغ عددهم 53 مرشحًا في تخصصات شرعية وثقافية.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إنه من المقرر بدء الدورة التدريبية للمرشحين في الحركة التكميلية بدءًا من يوم السبت القادم وحتى يوم الخميس 21 أكتوبر، كما أنه سيتم إتاحة الحصول على هذه الدورة للمتخلفين من الدورة السابقة.


وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد أن الدورة التدريبية التي نظمها المجمع الأسبوع الماضي بالتعاون مع أكاديمية الأزهر برئاسة د. حسن الصغير، تلقى فيها الحضور من المرشحين للابتعاث برنامجًا تأهيليًا مكثفًا في جوانب علمية وتثقيفية متنوعة بمشاركة أساتذة وخبراء متخصصين.


كما طالبت الأمانة العامة للبعوث بالمجمع من تخلف عن الدورة السابقة ضرورة حضور الدورة التدريبية القادمة خاصة وأن عدم حضور هذه الدورة قد يحول دون سفر المبعوث وإنهاء إجراءاته.
ويمكن للمرشحين التعرف على أسماءهم من خلال الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية عبر الرابط الآتي:
https://www.azhar.eg/query?fid=151

الأزهر البحوث الإسلامية الازهر الشريف مجمع البحوث الاسلامية الدورة التدريبية أكاديمية الأزهر

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