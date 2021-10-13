التحفظ على 7 أطنان دواجن مجهولة المصدر فى القليوبية

أمرت النيابة العامة فى القليوبية التحفظ على 7 أطنان دواجن ومقطعاتها بدون مستندات ومجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى قبل طرحها فى الأسواق.

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية اسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص عثر بها على 4,5 طن دواجن مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وبها حروق تجميد وسائل انفصالى دموى وتشكل خطراً على الصحة العامة قبل طرحها بالأسواق.

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وضبط مجزر لذبح الدواجن به 3,45 طن دواجن ومقطعاتها بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتم ضبط المدير المسؤل عن المجزر.

كما تمكنت الحمله من ضبط مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص به 7,2 طن أرز أبيض و دقيق فاخر معبأة داخل أجولة و1200 عبوة زيت طعام بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإسهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها وتشكل خطراً على الصحة العامة وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخري أمرت نيابة شبرا الخيمة فى القليوبية التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها أسفل عجلات لود قمامة بعد توقيع الكشف الطبى عليه لمعرفة سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة والتحفظ علي المتهم.

وكانت أجهزة الأمن فى القليوبية قد نجحت ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن وقوع حادث تصادم ووفاة سيدة وإصابة نجلها بالقليوبية، حيث إنه بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاة ومصاب بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين أنه أثناء قيام معدة ثقيلة "لودر" قيادة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) برفع القمامة من أحد المناطق بدائرة القسم وحال رجوعه للخلف اصطدم (بإحدى السيدات، ونجلها "مقيمان بدائرة القسم") مما أدى إلى وفاة السيدة وإصابة نجلها بكدمات متفرقة بالجسم.

تم ضبط قائد اللودر وبمواجهته أقر بما جاء بالفحص وبسؤال (زوج السيدة المشار إليها وشقيقها ) أيدا ما جاء بالفحص واتهما قائد اللودر بالتسبب فى الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من ناحية اخري قررت النيابة العامة فى القليوبية حبس موظفين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالنصب على المواطنين المخالفين بالتعدي على الطريق العام وتحصيل اموال منهم ازيد من قيمة المخالفات المقررة عليهم .

حيث قام المتهمان بتدوين قيمة مخالفات اعلى من المقررة للاستيلاء عليها لمصلحتهما فى إطار التربح المادي وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وطلبت النيابة دفتر إيصالات التحصيل من مجلس المدينة التابع لهما المتهمان.

وكانت معلومات سرية وردت لرئيس مباحث الأموال العامة تفيد قيام موظفين بإحدى مجالس المدن باستغلال وظيفتهما واستغلال نفوذهم وتحصيل أموال من المواطنين المتعدين على الطريق العام بتحصيل مبالغ مالية منهم على غير الحقيقة.

تم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية وتوصلت التحريات الى ان المتهمين استغلا موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما المتمثلة فى منع إشغالات الطريق وتحصيل مبالغ مالية من بعض المواطنين بقيمة أكبر من المدونة فى الإيصالات المُسلمة إليهما والتحصل على باقى القيمة لمصلحتهما فى إطار التربح المادى والقى القبض على المتهمان وتحرر حضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية، من ضبط 5 أشخاص بقرية طنان في قليوب لحيازتهم أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف استأجرهم موظف بالتعليم من إحدى عائلات القرية للتشاجر مع أفراد عائلة أخرى بسبب خلافات بين العائلتين وسابقة تحرير محاضر رسمية بين الطرفين.

تحرر محضر بالواقعة وألقي القبض على المتهمين بينما لاذ المُحرض بالفرار، وتولت نيابة مركز قليوب التحقيق التي أمرت بحبسهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات، وسرعة ضبط موظف التعليم.