تخفيض سعر بيع الكتب المدرسية بسبب “الدين والخط”| مستند

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم ارجاء طباعة كتب التربية الدينية للمستوى الأول والثاني برياض الأطفال للعام الدراسي 2021 / 2022 .

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي للمديريات ، أنه بناء على ذلك ، تم تعديل قيمة اجمالي سعر بيع الكتب للطلاب بعد خفض 50 جنيه "ثمن كتب التربية الدينية " للمستوى الأول والثاني برياض الأطفال.

اما بالنسبة لكتب الصف الرابع الابتدائي … فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم ان كراسة الخط العربي سيتم استلامها من مخازن الوزارة بأكتوبر ولن يتم توريدها من خلال الشركات المتعاقدة مع الوزارة ، على ان تتولى كل مديرية تسليمها للمدارس التابعة لها كالمتبع في كتب اللغة الفرنسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بناء على ذلك أيضا يتم تعديل قيمة اجمالي سهر بيع المدرسة للطالب بعد خفض قيمة 50 جنيه من قيمة البيع وتحدد قيمة الكراسة طبقا لقائمة الأسعار المسلمة للمديرية

صورة الخطاب الرسمي

وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد أن انتشرت صورة قيل أنها تخص كتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي ، يظهر بها صورة للفنان محمد رمضان .

وعبر أولياء الأمور عن استياءهم من هذه الصورة المتداولة ، قائلين : هو ده ينفع قدوة للأطفال؟، وأضاف الأهالي : التعليم بيتدمر و الأطفال هيفقدوا معنى القدوة .

ومن جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم وجود صور للفنان محمد رمضان في مناهج 3 ابتدائي ، مؤكدة أن الصورة المتداولة ليست من كتاب الوزارة ولكنها لأحد الكتب الخارجية.

وناشدت وزارة التربية والتعليم ، الرأي العام بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة التي تحاول اثارة الجدل بين الرأي العام ووزارة التربية والتعليم منذ بدء العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الصورة المتداولة المثيرة للجدل :

وشهدت أسعار الكتب المدرسية الخاصة المقرر تدريسها لتلاميذ نظام التعليم الجديد ارتفاعا طفيفا هذا العام مقارنة بالعام الدراسي الماضي ، بالنسبة لكتب بعض الصفوف .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد بالأرقام مقارنة بين أسعار الكتب المدرسية هذا العام واسعارها العام الدراسي الماضي.

اسعار بيع كتب Kg1

بلغ اجمالي سعر بيع المدرسة للطالب في العام الدراسي الحالي 2021/ 2022 (سعر بيع المجموعة + 15%مصاريف إدارية): 402.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات و المدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - 230 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و230 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربي و 230 جنيها المدارس الدولية.

بلغ إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب في العام الدراسي الماضي 2020 / 2021 (15% مصاريف إدارية) : 345 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية (لغات إنجليزي)، و172.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة (لغات فرنسي)، و115 جنيها في المدارس الدولية.

اسعار بيع كتب الصف الأول الإبتدائي

اجمالي سعر بيع المدرسة للطالب خلال العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 (سعر بيع المجموعة + 15%مصاريف إدارية) : 460 جنيها للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - 287.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و287.50 جنيه للمدارس القومية والخاصة العربي و345 جنيها للمدارس الدولية.

إجمالي سعر المجموعة للطالب خلال العام الدراسي الماضي 2020 / 2021 (15% مصاريف إدارية): 402.5 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي، و230 في المدارس التجريبية والقومية والخاصة (عربي) وفي المدارس التجريبية و الخاصة لغات فرنسي وكذلك المدارس الدولية.



اسعار بيع كتب الصف الثاني الإبتدائي

إجمالي سعر بيع المدرسة للطالب في العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 (سعر بيع المجموعة + 15% مصاريف إدارية): 517.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - 345 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و345 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربي و 345 جنيها المدارس الدولية.

إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب في العام الدراسي الماضي 2020/2021 (15% مصاريف إدارية): 460 جنيها في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية اللغات إنجليزي، و287.50 جنيه في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي، و230 جنيها في المدارس الدولية.

اسعار بيع كتب الصف الثالث الابتدائي

إجمالي سعر بيع المدرسة للطالب في العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 (سعر بيع المجموعة + 15% مصاريف إدارية): 517.50 جنيه للمدارس الرسمية لغات والمدارس القومية و المدارس الخاصة والمدارس اليابانية (لغات - انجليزي) - 345 جنيها للمدارس الرسمية لغات وخاصة فرنسية، و345 جنيها للمدارس القومية والخاصة العربي و 345 جنيها للمدارس الدولية.

إجمالي سعر بيع المجموعة للطالب في العام الدراسي الماشي 2020/ 2021 (15% مصاريف إدارية): 517.50 جنيه في المدارس التجريبية والقومية والخاصة واليابانية لغات إنجليزي، و345 جنيها في المدارس التجريبية والخاصة لغات فرنسي والمدارس التجريبية والقومية والخاصة العربي والمدارس الدولية.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هذا العام ، عدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزاري 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

جاء ذلك حرصا على استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها وما تتضمنه من حتمية ممارسة طلاب المدارس للانشطة الاجتماعية والفنية والرياضية التي تهدف الى بناء الشخصية السوية ، وعملا على توفير الامكانيات المادية ، وما يتطلبه ذلك من ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية.