سعودية تطلب الطلاق.. والمحكمة تحرمها من هبة قيمتها مليون ريال.. تفاصيل

يبدو أن المال ليس له قيمة كبيرة عن سيدة سعودية، طلبت الإنفصال عن زوجها رغم أنه وضع لها في حسابها البنكي مليون ريال سعودي دفعة واحدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

و قامت زوجة سعودية برفع دعوى قضائية ضد زوجها للطلاق والانفصال عنه، رغم إنه أعطاها مليون ريال سعودي ، مقابل أن ترضى على إن تكمل حياتها معه، لأنه لايريد التخلي عنها، لكنها أبت.

وأعطى الزوج زوجته مليون ريال في شكل وعد مستحق الوفاء به إن هي رضيت العيش معه، خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

لكن الهدية الكبيرة للزوج لم تشفع له أمام زوجته التي رفضت وعده وهديته، وطلبت الطلاق منه .



إلا إن المفاجأة كانت أكبر على الزوج، فالزوجة طلبت الطلاق من المحكمة المختصة، وزادت بأن طلبت من المحكمة أن تجبر الزوج على إن يعطيها المليون ريال، ما يعني إنها لم تزهد في المليون ريال وأرادتها رغمًا عن طلب الزوج المحب.



وجاء حكم المحكمة السعودية المختصة بطلاق الزوجين والتفريق بينهما، لكنها صدمت الزوجة بقول المحكمة في حكمها إنه لاحق للزوجة في المليون ريال التي سبق وإن وعدها بها زوجها، وذلك لمخالفة الزوجة شروط الواهب، وعدم لزوم الهبة قبل القبض.

