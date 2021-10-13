بعد إثارتها الجدل بـ إلا أنا .. أجرأ إطلالات هنادي مهنا |شاهد

تصدرت الفنانة هنادي مهنا ، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية بعد نجاحها فى تصوير حكاية “بدون ضمان” من مسلسل “إلا أنا 2”.



وذلك بعد ما نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.



اثارت هنادي، الجدل خلال الفترة الماضية بعد نشر صور لها على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقة ومثيرة ومميزة خطفت الأنظار بجمالها.



وتعتمد هنادي على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.



وتتميز هنادى، بجمالها الساخر بقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.

وتعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها و قوامها المثالي من خلال إطلالتها التى تظهر بها فى الحفلات.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع الماكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .



وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من صور الفنانة هنادى مهنا.



وأعربت الفنانة هنادي مهنا، عن سعادتها بنجاح حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا".

وأكدت هنادي مهنا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة “الحدث”، أن الزواج شيء جيد وليس مخيفا، مشيرة إلى أن علاقتها الزوجية ليس لها علاقة بأحداث المسلسل، وأن زوجها الفنان أحمد خالد صالح أفضل شخص على كوكب الأرض.

وقالت هنادي مهنا إن السيناريو هو الذي جذبها لخوض تلك البطولة، لأن هذه المشاكل هي التي تواجه الشباب حديثي الزواج خلال تلك الأيام، والدراما المصرية لأول مرة ترصد تلك المشاكل بالتفاصيل.

وأضافت أن خط الدراما التي تقدمة الفنانة هاجر أحمد مهم أيضاً لأنه يرصد أن مشاكل الزواج لا تفرق بين طبقات المجتمع المختلفة.

وعندما سألها مقدم البرنامج عن تصدرها تريندات مواقع التواصل بعد عرض المسلسل، قالت: "سعيدة جداً برد فعل الجمهور ولم أتوقع أن أتصدر التريند بهذا الشكل".

وقدمت هنادي مهنا الشكر لمخرجة المسلسل ياسمين أحمد كامل، موضحة أنها هي من توقعت هذا النجاح، وطالبت الجمهور بالدعاء للفنانة هاجر أحمد بالشفاء.

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