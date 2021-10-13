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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ميكروباص الساحل.. ما هي نتيجة استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل؟

صدى البلد

استجوب رجال المباحث  عددا من العاملين وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل القريبة من موقع الحادث الذين أكدوا أنهم لم يشاهدوا سقوط سيارة من أعلى الكوبرى، كما أنهم لم يسمعوا صوت ارتطام أى جسم بالمياه.


وكشف مصدر أمنى عن أنه إلى الآن لم يتم العثور على ما يثبت رواية سقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبرى الساحل، وأن شابين وراء ترويج خبر سقوط ميكروباص تقل ١٥ شخصا من أعلى الكوبرى، وتم التحفظ عليهما.

 

بداية القصة

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

بدأت القصة في الثانية ظهر يوم الأحد الماضي، عندما تلقت شرطة النجدة بلاغاً من مجهول يدعي فيه سقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبري الساحل وغرقه في النيل»، لتتحرك أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وتطوق المكان، وتبدأ عملية البحث عن الميكروباص، بحسب البيانات الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية المصرية.


وتواصلت عمليات البحث، وسط تصريحات من شهود عيان تجمعوا فوق الكوبري يؤكدون، رؤيتهم جسماً أبيض يسقط من فوق الكوبري،  وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من موقع الحادث تظهر فرق الإنقاذ وهي تجوب نهر النيل، حتى أن بعضهم استعان بفيديو لسقوط سيارة من أعلى الكوبري تبين فيما بعد أنه لحادثة قديمة وقعت عام 2013.

 

عمق النيل 

وأوضح خبير المياه المصري عباس شراقي، في تصريحات لوكالة RT : أن نهر النيل ليس عميقا لدرجة أننا لا نستطيع أن نجد ميكروباصا وليس صندوقا أسود صغيرا يسقط في أعماق المحيطات ويصعب العثور عليه، فعمق نهر النيل في منطقة الساحل أقل من 10 أمتار، كما أن نهر النيل ليس به تيارات مائية كبيرة لتنقل ميكروباص أو حديد سور الجسر بعيدا، حيث يبلغ انحدار النهر من أسوان إلى القاهرة حوالي 50 مترا فقط خلال حوالي 800 كيلومتر، لدينا أجهزة وطرق جيوفيزيقية للكشف عن الأجسام في قاع النهر أو تحت القاع".

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

رجال المباحث موقع الحادث سقوط سيارة ميكروباص م كوبري الساحل مصدر أمني

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