وزير خارجية الامارات: نتطلع إلى إنهاء النزاع في اليمن.. وسأزور إسرائيل قريبا

بدأت مساء اليوم الأربعاء، فاعليات المؤتمر الصحفي المشترك لوزراء خارجية أمريكا وإسرائيل والإمارات في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في كلمه القاها خلال المؤتمر: "لا يجب أن يكون هناك "حزب الله" جديد في اليمن يهدد حدود السعودية، ونتطلع إلى إنهاء النزاع في اليمن بأسرع وقت والتعاون مع المجتمع الدولي لإعادة إعماره".

وأضاف: "يجب أن نرسخ فهما دوليا عميقا بضرورة عدم تكرار تجربة جنوب لبنان في اليمن".

وتابع: "نحيي الولايات المتحدة على جهدها لبناء الجسور بين الإمارات وإسرائيل باعتبارهما دولتين ناجحتين".

وأشار وزير الخارجية الإماراتي، إلي نجاح الحكومة الاماراتية في بناء دولة تحترم التسامح والتعايش وتأثيره المكبير علي المنطقة.

وتابع: "الولايات المتحدة تعطي رسالة للعالم أنها تتعامل بجدية مع المتغيرات في منطقتنا"

كما أكدت عبدالله بن زايد، علي زيارة إسرائيل قريبًا تلبيتا لدعوة من نظيري الإسرائيلي

وأضاف: "نأمل أن تشجع علاقاتنا مع إسرائيل أطرافا أخرى على الانخراط في السلام، ونتطلع للتعاون التكنولوجي المشترك مع إسرائيل".

وتابع: "لا نستطيع الحوار بشأن السلام في المنطقة دون أن يكون الفلسطينيين عنصرا أساسيا في النقاش".