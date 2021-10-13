أحمد موسى يروي تفاصيل جولته داخل طائرة "ميج 29 وكاموف الروسية"

توجه الإعلامي أحمد موسى، بالشكر لكل فريق عمل طائرة الـ سي 130، موضحًا أن هذه الطائرة من الطائرات الثقيلة، وكشف أنه استقل طائرة جوية وظل يستفسر عن كل شئ.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، أنه استقل طائرة روسية، وعلم أشياء كثيرة، تجعل الجميع فى فخر واطمئنان.



ولفت أحمد موسى، إلى أنه قام بجولة داخل طائرة "ميج 29 والكاموف الروسي"، وسعيد بما يقوم به المقاتل المصري.



وأشار إلى أن الطيار المقاتل المصري وزنه ذهب، والجميع يفخر بما يقدمه رجال القوات الجوية، من استهداف الهدف، وتحقيق الهدف دون الاقتراب من شئ آخر.



ووجه أحمد موسى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما قام به فى الجيش، وسلاح الجو، مؤكدًا أن السيسي يدعم القوات المسلحة ويريدها الأفضل فى العالم.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن غدًا هو عيد القوات الجوية المصرية، ووجه موسى التحية والتهنئة لـ نسور مصر، أن مصر تمتلك قوة جوية ضاربة، وأن بداية تحديث منظومة سلاح الجو كانت فى فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه منذ 2014 بدأت مصر فى التحديث.



وأضاف أحمد موسى، أن مصر لديها أفضل طائرة مقاتلة فى العالم، وهذا فخر لجميع المصريين وأن مصر لديها تفوق عسكري كبير جدًا، وان الجميع جاهز على مدار الساعة.



وأشار إلى أن مصر تمتلك الجيل الرابع الأحدث من الطائرات فى العالم، وهو متعدد المهام ومن طرازات مختلفة.



وتابع أن الملازم الأول فى القوات الجوية من عمر نجلة مروان، وهذا يجعل الجميع يشعر بالفخر.



ولفت إلى أن قائد القوات الجوية الفريق محمد عباس حلمي، كشف أشياء مميزة عما يتم، وما يتم التدريب عليه".

وتابع موسى: "الناس صاحية ليلا ونهارًا .. متشغلش بالك.. .. متشغلش بالك.. .. متشغلش بالك.. باي حاجة وكله فى أمان".