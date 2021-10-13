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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. سقوط عنصرين إجراميين بحوزتهما مخدرات بـ 3.5 مليون جنيه بالإسكندرية

المخدرات
المخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

 

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزى ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظتى "الإسكندرية والمنوفية") تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات ، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة ، وضبط بحوزتهما (456 طربة لمخدر الحشيش وزنت 51 كيلو جرام - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3٫500٫000 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مليون جنيه الاسكندرية وزارة الداخلية الامن العام الآمن الوطني حشيش مكافحة المخدرات

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