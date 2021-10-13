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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هند عبد الحليم تشارك في حملة وقف إهدار الطعام

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم

نشرت الفنانة هند عبد الحليم تعيلقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن مشاركتها فى حملة الأمم المتحدة لوقف إهدار الطعام.

 

وقال هند عبد الحليم : "إنتو عارفين إن في 800 مليون بني آدم في العالم مش لاقي أكل. عاوزين نبتدي نحاول منعملش الغلطات اللي إحنا بنعملها، عشان إحنا بنهدر طعام كتير جدا وإحنا مش حاسين."

 

وأشارت هند عبد الحليم إلى بعض أوجه إهدار الطعام في حياتنا اليومية، مثل شراء كميات كبيرة من السوبرماركت دون الانتباه لتاريخ انتهاء الصلاحية، وهو ما يؤدي للتخلص منه بعد فترة، وأيضا إهدار المتبقي من الوجبات في المطاعم، في حين يمكن الاحتفاظ به "تيك أواي" لأكله لاحقا أو إعطائه لشخص آخر.

اطلالة كلاسيك 

شاركت الفنانة هند عبد الحليم علي، متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا جديدة لها.

وظهرت هند عبد الحليم بإطلالة كلاسيك ساحرة ، حيث  نالت الصور إعجاب متابعيها.

هند عبد الحليم تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

هند عبد الحليم تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "وكل ما نفترق" في رمضان 2021، وشارك في بطولته: ريهام حجاج، أحمد فهمي، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، آيتن عامر، محمد الشرنوبي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز وغيرهم.

العمل قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني وإخراج كريم العدل.

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