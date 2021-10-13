دراسات بنات الأزهر بالزقازيق تكرم بسملة محمود حسن الأولى على العالم في رياضة الكاراتيه

كرمت الدكتورة أماني هاشم، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالزقازيق بطلة العالم في الكاراتية الطالبة بسملة محمود حسن، ابنة الكلية بالفرقة الأولى شعبة أصول الدين، والتي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعد حصولها على المركز الأول في الكاراتيه على مستوى العالم في وزنها.

وأكدت الدكتورة أماني هاشم، عميدة الكلية، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، تذخر بعديد من هذه النماذج المتميزة من الطلاب والطالبات في شتى المجالات، مشيرة إلى أن الطالبة بسملة التي كرمها فخامة السيد الرئيس أنموذج أزهري متميز.



وأضافت عميدة الكلية أننا اليوم إذ نكرم والدة الطالبة بسمة محمود حسن فإننا نقول لها: خالص الشكر والتقدير لكم على حسن رعايتكم لابنتنا.



جاء ذلك بحضور الدكتور علاء خضر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والدكتورة أسماء الناجي، المنسق الإعلامي للكلية، والدكتور علي عبد الصمد، مدير الكلية، والأستاذة شيرين المسلمي،مديرة رعاية الطالبات.

من جانبها وجهت الطالبة بسملة محمود حسن الشكر والتقدير لإدارة مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ولإدارة الكلية؛ لرعايتها ودعمها في ممارسة رياضة الكاراتيه، مؤكدة على اعتزازها وفخرها بالانتماء إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، وأنها ستظل دائما وأبدا خير سفيرة للأزهر الشريف في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية.