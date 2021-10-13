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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى : كل حدود مصر تحت سيطرة رجال القوات المسلحة ..فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر دولة سلام ولكن لدينا القوة العسكرية التى تحميها، معلقًا :" ربنا يحفظ جيشنا العظيم فى كل مكان".


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، أن أى سيارة تدخل فى أى مكان غير مخصص لها يتم التعامل معها، كل حدود مصر تحت سيطرة أبطالنا من رجال القوات المسلحة.


ولفت أحمد موسى، إلى أن الجميع عليه أن يفخر بما يتم من رجال القوات المسلحة و الشرطة، فمصر دولة قوية بعد أن كانت تعانى من الفوضى و الإرهاب فى 2011.
 

أحمد موسى يروي تفاصيل جولته داخل طائرة "ميج 29 وكاموف الروسية"

 

توجه الإعلامي أحمد موسى، بالشكر لكل فريق عمل طائرة الـ سي 130، موضحًا أن هذه الطائرة من الطائرات الثقيلة، وكشف أنه استقل طائرة جوية وظل يستفسر عن كل شئ.


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدي البلد، أنه استقل طائرة روسية، وعلم أشياء كثيرة، تجعل الجميع فى فخر واطمئنان.


ولفت أحمد موسى، إلى أنه قام بجولة داخل طائرة "ميج 29 والكاموف الروسي"، وسعيد بما يقوم به المقاتل المصري.


وأشار إلى أن الطيار المقاتل المصري وزنه ذهب، والجميع يفخر بما يقدمه رجال القوات الجوية، من استهداف الهدف، وتحقيق الهدف دون الاقتراب من شئ آخر.


ووجه أحمد موسى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما قام به فى الجيش، وسلاح الجو، مؤكدًا أن السيسي يدعم القوات المسلحة ويريدها الأفضل فى العالم.

 

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن غدًا هو عيد القوات الجوية المصرية، ووجه موسى التحية والتهنئة لـ نسور مصر، أن مصر تمتلك قوة جوية ضاربة، وأن بداية تحديث منظومة سلاح الجو كانت فى فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه منذ 2014 بدأت مصر فى التحديث.

 

أحمد موسى القوة العسكرية جيشنا العظيم السيسي سلاح الجو

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