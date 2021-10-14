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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

13 نوفمبر أولى محاكمات إمام مسجد متهم بهتك عرض طفلة بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

حددت محكمة استئناف المنصورة، جلسة 13 نوفمبر 2021 المقبل لمحاكمة إمام مسجد بقرية منشأة البدوي بمركز طلخا في محافظة الدقهلية أمام الدائرة الخامسة بعد اتهامه بهتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن الكريم في بيته، بعد أن اتهمته النيابة العامة بهتك العرض  بالقوة كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم، مستغلا سلطته عليها، وكون الطفلة يتيمة.


كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم “سليمان ف. س.”، 39 عاما، إمام وخطيب بقرية منشاة البدوي بمركز طلخا، لأنه في غضون شهر أغسطس عام 2021، بدائرة مركز طلخا - محافظة الدقهلية هتك عرض المجني عليها الطفلة “جنة ع.”، لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، وكونه من المتولين تربيتها وله سلطة عليها – بالقوة بأن استغل كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم وترددها عليه لكونه من رجال الدين والعلم بغية تربيتها وتعليمها.


واتهمت النيابة العامة المتهم، أنه أصر على إتيان الفاحشة كرها معها، عقب استدراجها لمخدعه حيلة بمفردها، مستغلا حداثة سنها وسلطته عليها، ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة، ولم تأخذه شفقة ولا رحمة بها، فأتي فيها من الكبائر أجلها وأعظمها، وبدلا من صونها وحفظها قام بهتك عرضها، بأن أولج قضيبه في دبرها، فأحدث بها من الإصابات الظاهرية أشدها، والتي ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي وصفها، ومن الآلام النفسية ما لا يدرك مداها على النحو المبين بالتحقيقات.


ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادتين 268/1-2 ، من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر أ/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.

 

وترجع الواقعة عندما تقدمت والدة الطفلة المجني عليها ببلاغ إلي العقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا ضد المتهم “سليمان ف. س.”، 39 عاما، إمام وخطيب بالأوقاف، بهتك عرض ابنتها “جنة.ع، 10 سنوات” حال قيامه بتحفيظ الطفلة القرآن الكريم داخل بيته.

 

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز طلخا بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أحمد محسن،من ضبط وبمواجهتة أعترف بإرتكاب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10565 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، وتم قيدها برقم 2300 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة

محافظة الدقهلية النيابة العامة سنة 2021 قانون العقوبات هتك عرض طفلة مصلحة الطب الشرعي بالدقهلية إمام وخطيب المعاق

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