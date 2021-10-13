تعليقا على رفض دفع المصروفات..التعليم: مش معقول هنتعامل مع 24 مليون طالب في المحاكم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار ربط تسليم الكتب المدرسية بـ المصروفات الدراسية ليس جديدا، متابعا: القرار موجود ومش جديد وماتغيرش".





وأضاف شوقي: قرار ربط المصروفات يراعي الفئات غير القادرة على دفع المصروفات بكامل أنواعها، بالإضافة إلى وجود ما يقارب من 12 فئة معفاة من المصروفات الدراسية تماما،مثل مستفيدي «تكافل وكرامة» والمواطنين تحت حد الفقر، وأبناء الشهداء والمصابين، والمرأة المعيلة.





وتابع: دفع المصروفات يتم فقط لبعض الفئات والتي لا تزيد عن 35% من إجمالي عدد طلاب المدارس، مسترسلا: المصاريف في حدود الـ 300 جنيه والمصروفات مش ثمن الكتب".



واسترسل: قيمة المصروفات بسيطة جدا وربطها بالكتب الدراسية محاولة لسد العجز داخل المديريات والمدارس، متابعا: “إحنا محتاجين نبني ونعين مدرسين جدد”.





وتابع:" الكتب ثمنها فوق الألف جنيه وليس لها أي علاقة بالمصروفات الدراسية، مضيفا: المصروفات مجرد رسوم إدارية تقابل الأنشطة الرياضية والموسيقية وصندوق الرعاية الاجتماعية والمكتبات.

واختتم حديثه قائلا: “أنا مستغرب أننا نبحث قضية ونصورها بشكل غريب، أصل مش طبيعي الحصول على خدمة باختياري وبنقود ولا أرغب في دفعها وأبدأ في ممارسة الضغوط كأن الطرف الآخر مخطئ، مسترسلا:” مش معقول هنتعامل مع 24 مليون طالب في المحاكم؟ يجب أن نلتزم بما اتفق عليه، لكن الرغبة في الخدمة والفصال في الفلوس مش هينفع".





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