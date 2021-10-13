عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليقا على رفض دفع المصروفات..التعليم: مش معقول هنتعامل مع 24 مليون طالب في المحاكم

طارق شوقي، وزير التربية
طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار ربط تسليم الكتب المدرسية بـ المصروفات الدراسية ليس جديدا، متابعا: القرار موجود ومش جديد وماتغيرش".


وأضاف شوقي: قرار ربط المصروفات يراعي الفئات غير القادرة على دفع المصروفات بكامل أنواعها، بالإضافة إلى وجود ما يقارب من 12 فئة معفاة من المصروفات الدراسية تماما،مثل مستفيدي «تكافل وكرامة» والمواطنين تحت حد الفقر، وأبناء الشهداء والمصابين، والمرأة المعيلة.

 

وتابع: دفع المصروفات يتم فقط لبعض الفئات والتي لا تزيد عن 35% من إجمالي عدد طلاب المدارس، مسترسلا: المصاريف في حدود الـ 300 جنيه والمصروفات مش ثمن الكتب".
 

واسترسل: قيمة المصروفات بسيطة جدا وربطها بالكتب الدراسية محاولة لسد العجز داخل المديريات والمدارس، متابعا: “إحنا محتاجين نبني ونعين مدرسين جدد”.


وتابع:" الكتب ثمنها فوق الألف جنيه وليس لها أي علاقة بالمصروفات الدراسية، مضيفا: المصروفات مجرد رسوم إدارية تقابل الأنشطة الرياضية والموسيقية وصندوق الرعاية الاجتماعية والمكتبات.

 

واختتم حديثه قائلا: “أنا مستغرب أننا نبحث قضية ونصورها بشكل غريب، أصل مش طبيعي الحصول على خدمة باختياري وبنقود ولا أرغب في دفعها وأبدأ في ممارسة الضغوط كأن الطرف الآخر مخطئ، مسترسلا:” مش معقول هنتعامل مع 24 مليون طالب في المحاكم؟ يجب أن نلتزم بما اتفق عليه، لكن الرغبة في الخدمة والفصال في الفلوس مش هينفع".

 

.

التعليم طارق شوقي المصروفات الدراسية وزارة التربية والتعليم اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

أخبار البرلمان|توصيات بخفض أسعار الدواجن في مصر..وتفاصيل عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

بخصوص الباراسيتامول.. تعليمات هامة من هيئة الدواء

الحريق ملهوش أثر.. مقر حفل افتتاح مهرجان الجونة يستعد لاستقبال النجوم |شاهد

دليل صادم .. البشر استخدموا التبغ منذ 10 آلاف عام

الأسوأ على الإطلاق.. حرائق الغابات تستوحش في كاليفورنيا|فيديو

موقع أوروبي: مصر عادت إلى سابق عهدها لقيادة الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

من هو حب حياة هند رستم ؟.. رفضت رشدي أباظة وصلاح ذو الفقار وماتت من أجله

هل الحريق بفعل فاعل؟ .. مدير مهرجان الجونة يوضح

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

تعليقا على رفض دفع المصروفات..التعليم: مش معقول هنتعامل مع 24 مليون طالب في المحاكم

بقرار من الفيفا.. وقف نجم الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلي في الدوري

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة والتخلي عن "الصيفية"

هل تكون نهاية الوباء؟.. اكتشاف أقوى جسم مضاد لـ فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

فاطمة يوسف تكتب: إبنى سعيد بالمذاكرة .. ما السر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ