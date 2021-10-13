رئيس لجنة الحكام يطالب بعقوبات صارمة ضد أي لاعب يخرج عن النص

طالب عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم بضرورة فرض عقوبات صارمة على أي لاعب حال الخروج عن النص.

وقال عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، " أطالب بشطب أي لاعب يتعدى على الحكام".

وتابع :"لابد من فرض عقوبات صارمة وعدم التهاون في ذلك".

اتحاد الكرة قرر تعيين عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام على أن يتقدم بتشكيل اللجنة الجديد مطلع أكتوبر الجاري.

كما قرر الاتحاد تعيين المستشار محمد عبده صالح رئيسا للجنة الانضباط والدكتور عادل موسى رئيسا للجنة شئون اللاعبين وخالد كامل رئيسا للجنة مسابقات القسم الثاني وعادل محفوظ رئيسا للجنة مسابقات القسم الثالث.

وتم تأجيل النظر في لجنة مسابقات القسم الأول انتظارًا لانتخابات رابطة الأندية المقرر اقامتها الأحد المقبل.

كما قرر الاتحاد المصري إرجاء تشكيل لجان فض المنازعات وتراخيص الأندية واللاعبين المحترفين والتطوير لوقت لاحق.