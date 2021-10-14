تعرف على المستندات المطلوبة لزيادة حجم نشاط المشروعات الصغيرة.. فيديو

قال توفيق السمري مدير عام قطاع التمويل متناهي الصغر ببنك القاهرة ، إن البنك يذهب إلي أصحاب المشروعات يعرض عليه توسيع المشروع الخاص به واذا تمت الموافقة كل ما علية هو جلب صورة من عقد الإيجار الخاص به وإيصال المرافق والرقم القومي .

وأضاف توفيق السمري خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولي المصرية " ،أنه قبل يوم 5 أكتوبر الماضي كان يجب علي المقترض الذهاب إلي البنك للحصول على تمويل لمشروعه أما الأن نحن من يذهب إلي العميل .

وأوضح، أن البنك يعمل علي تقسيم الأنشطة إلى رسمية وغير رسمية ومن ضمنها الأشخاص الذين لا يملكون من الدنيا أي أوراق إلا نشاطها التجاري نقوم بتمويلهم حتي 50 الف جنية ويتم التمويل علي حجم النشاط .