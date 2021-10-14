البابا تواضروس والمجمع المقدس للكنيسة يودعون على رجاء القيامة الحبر الجليل الأنبا كاراس الأسقف العام

قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون على رجاء القيامة الحبر الجليل والأسقف المبارك نيافة الأنبا كاراس الأسقف العام الذي غادر عالمنا الفاني وانطلقت روحه إلى فردوس النعيم، تاركًا وراءه رصيدًا زاخرًا من الخدمة الباذلة، والعمل الرعوي الأمين.



لقد تمتع نيافته بقلب نقي وبساطة في كافة معاملاته، فربح بهما محبة الجميع، وجذبت كلماته قلوب أبنائه فكان لها تأثير واضح في نفوس كثيرين.



نثق أن له الطوبى من الله بحسب الوعد الإلهي "طُوبَى لِلأَمْوَاتِ الَّذِينَ يَمُوتُونَ فِي الرَّبِّ مُنْذُ الآنَ". "نَعَمْ" يَقُولُ الرُّوحُ: "لِكَيْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ أَتْعَابِهِمْ، وَأَعْمَالُهُمْ تَتْبَعُهُمْ". (رؤ ١٤ : ١٣).

خالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشية المحلة الكبرى وشعبها وأسرته المباركة وكل أبنائه ومحبيه.