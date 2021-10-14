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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بشرى لأهالي جنوب سيناء..المحافظ وجه بتسليم الكتب للطلاب دون التقيد بالمصاريف

اللواء خالد فودة،
اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الأمن القومي للمحافظة يختلف عن أي أمن قومي آخر، معقباً: "أهالينا وأهالي البدو يجب أن تكون لهم معاملة خاصة حتى في سداد المصروفات".

وأضاف عمرو حنفي في مداخاة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه لذلك وجه بتسليم الكتب للطلاب دون التقيد بالمصاريف، على الرغم من إعلان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بعدم تسلم الكتب إلا بعد سداد المصروفات.

ونوه محافظ جنوب سيناء، أن يوجد بالمحافظة مدرستين يابانيتين، وتحتاج إلى مصروفات 10 آلاف، معقباً: "احساسي بيقول إن سكان مدينة الطور لم يقدروا على سداد هذا المبلغ .. أنا بقالي 3 سنين بدف 5 آلاف لكل طالب مساهمة لهم من أجل احياء التجربة".

وتابع عمرو حنفي قائلاً: "أنا أخدت القرار ده عشان أهالي جنوب سيناء ميحسوش بالفرق بينهم وبين المحافظات الأُخرى".

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى تم إنشاء مباني داخل المدارس من أجل تقليل الكثافة، منوهاً أن يوجد بكل فصل 53 طالب فقط، معقباً: "أنا زورت مدارس انهاردة ودخلت وسألت الطلاب فين الكتب! قالولي مستلمنهاش .. قولتلهم مستلمتوهاش ليه! .. قالولي عشان المصاريف .. روحت وجهت بقرار أن يتم تسليم الكتب للطلاب".

وعقب عمرو حنفي قائلاً: "قالولي أصل ديه تعليمات من الوزارة بإن محدش يستلم الكتب إلا بعد دفع المصروفات .. ليه يعني!.. فين المسئولين! .. الكلام ده مش عندي أنا .. أنا عندي ناس غلابة .. اوعوا تفتكروا ان جنوب سيناء هي شرم الشيخ .. جنوب سيناء هي أبو زنيمة، والطور،وغيرهم".

محافظ جنوب سيناء سداد المصروفا تسلم الكتب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

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