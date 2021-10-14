نصاب يستولى على أموال المواطنين ويروج شهادات دراسية مزورة بالقاهرة

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته أكاديمية بدون ترخيص بالقاهرة للنصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على شهادات تخرج معتمدة من الجهات المعنية "على خلاف الحقيقة" فى مجال الضيافة الجوية بزعم منح الدارسين ، شهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة، وقد تمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأكاديمية ، وأمكن ضبط المتهم المشار إليه ، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (مجموعة من الأجهزة والأدوات الخاصة بالتدريب – طلبات إلتحاق بالأكاديمية – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى الدراسة بالأكاديمية – دفاتر إيصالات إستلام نقدية تفيد تلقيه مبالغ مالية من الدارسين بلغ إجماليها 450 ألف جنيه – إعلانات ورقية عن الأكاديمية) وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى اطار مكافحة اجهزة وزارة الداخلية للجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.