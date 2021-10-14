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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار سيئة من جوجل لمستخدمي الواتسآب

واتساب
واتساب

أفاد تقرير نشره موقع "WaBetaInfo"، بأن شركة جوجل Google، قد تتوقف عند تقديم مساحة تخزين غير محدودة لنسخ واتسآب WhatsApp الاحتياطية، ويعد قرار الشركة الجديد بتقييد خدمة التخزين السحابية المجانية بمثابة أخبار سيئة لمعظم مستخدمي تطبيق الدردشة حول العالم.

وبحسب ما ذكره موقع ".geo.tv"، تقدم جوجل في الوقت الحالي، مساحة تخزين غير محدودة لمحادثات واتسآب الاحتياطية، لحفظ النسخ الاحتياطية من الدردشات التي يجريها المستخدم عبر الخدمة، على مساحة التخزين الخاصة بأجهزة أندرويد Google Drive.

 

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أخبار سيئة من جوجل لمستخدمي الواتسآب
 


وتمتاز ميزة النسخ الاحتياطي بأنها أحد أسهل الطرق وأكثرها فعالية لمستخدمي واتسآب، للتبديل من هاتف إلى آخر دون فقد الرسائل والصور ومقاطع الفيديو المهمة، والاحتفاظ برسائلهم ومحادثاتهم القديمة.

وبفضل خيار جديد يعمل مطورو تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، لإدارة حجم النسخ الاحتياطي سيتمكن المستخدم من استبعاد وسائط معينة ليتم تضمينها في النسخة الاحتياطية التالية.

ووفقا لموقع الويب المستقل WaBetaInfo، المتخصص في رصد تحديثات واتسآب الجديدة، فإن الميزة قيد التطوير وستكون متاحة في تحديث مستقبلي، حيث تتوقف جوجل عن تقديم سعة تخزين غير محدودة لنسخ الدردشة الاحتياطية، وبدلاً من ذلك، يمكن لكل مستخدم الحصول على خطة أخرى محدودة (بسعة 2000 ميجابايت).

Image courtesy WABetaInfo.
ميزة النسخ الاحتياطي بواتسآب

الجدير بالذكر أن شركة جوجل انهت خدمة تخزين الصور السحابية المجانية Google Photos غير المحدودة منذ بضعة أشهر، حيث بدأت من الأول من شهر يونيو 2021، في احتساب أي صورة يقوم بتحميلها ضمن حد تخزين من جوجل درايف Google Drive، إذ تمنح الشركة الأمريكية مستخدميها 15 جيجابايت فقط من السعة التخزينية المجانية للاستخدام.

وفي كان المستخدم بحاجة إلى مساحة تخزين أكبر، سوف يتعين عليه الاشتراك بإحدى خطط Google One التي تبدأ بسعر 2 دولار شهريا، وتمنحه مساحة تخزين تبلغ 100 جيجابايت من مساحة Google Drive، كما تمنحه عملاقة التقنية الأمريكية خطة إضافية لتوسيع نطاق مساحة التخزين السحابي إلى 2 تيرابايت مقابل 10 دولارات شهريا.

جوجل واتساب مساحة تخزين Google Drive النسخ الاحتياطي

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