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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنفيذي بصندوق النقد الدولي: يجب ألا يقل معدل نمو اقتصاد مصر عن 7%

صدى البلد

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن مصر حالياً تشهد نموا في الاقتصاد نظراً للمشروعات التي تتم بها داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن حياة كريمة وسيلة فعالة في النمو بالاقتصاد المصري.

 

وأضاف محمود محيي الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "MBC مصر"، أن سبب هذا النمو الاقتصادي أثناء جائحة كورونا، هو مشروعات الإصلاح الاقتصادي، ومشروعات البنية الأساسية، ولكن من التحديات التي كانت تواجه مصر هي عدم وجود استثمارات كافية، وعدم وجود صادرات كافية.

 

وتابع المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي أن لا يمكن التحرك بدون القطاع الخاص، لأنه المشغل الأكبر للاقتصاد، مشيراً إلى أن معادلة نمو أي دولة تعتمد على الاستثمارات والصادرات.

 

وأوضح محمود محيي أن لابد من تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي لتقليل عبء المديونية، والعمل على زيادة الصادرات، بالإضافة إلى توطين التنمية من خلال حياة كريمة، والإصلاحات الهيكلية.

 

وعقب المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي قائلاً: "الركود التضخمي يعني أن النمو أقل من نسب التشغيل .. وزيادة الطلب مع قلة العرض تصنع التضخم .. لذلك يجب ألا يقل معدل نمو مصر عن 7% بأي حال من الأحوال.

صندوق النقد الدولى اقتصاد مصر حياة كريمة مشروعات الإصلاح الاقتصادي جائحة كورونا

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