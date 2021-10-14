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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان قصير.. بوسي تبهر متابعيها بإطلالة جديدة على انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة بوسي صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بإطلالة أنيقة، وارتدت فستاناً كاجوال قصير، برسومات تشير للغروب، ويجمع بين اللون الأسود والبرتقالي، ولاقت إعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

وطرحت المطربة الشعبية بوسى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "أبيع الدنيا"، على يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أحمد عادل الذى يعتبر ثالث تعاون معها، حيث تعاونا سويا في أغنيتين من قبل هما، "تعالى"، و"أنا الدنيا".

وحققت المطربة بوسي شهرة واسعة بعد تقديمها أغنية "اه يا دنيا" وتميزت وتألقت بالغناء الشعبي.


وشاركت المطربة بوسي في بطولة عدد من المسلسلات منها مسلسل " الخانكة" ومسلسل "الحساب"، كما شاركت في بطولة عدة أفلام منها أهل العيب وجوازة ميري.


يذكر أن آخر أعمال المطربة بوسي مشاركتها فى مسلسل "الديفا"، بطولة الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودي يعقوب الفرحان، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات، وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

تدور أحداث المسلسل حول كواليس برامج المواهب،  حيث تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.

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