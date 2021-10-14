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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من زبير الخائن بـ «الاختيار 2» إلى الصديق الوفي في «قمر 14».. أحمد صالح: أصولي الجنوبية السر

احمد صالح في احد
احمد صالح في احد مشاهد الاختيار 2

 يعتبر الممثل المصري أحمد صالح، أن القدر قاده للمشاركة في مسلسل «الاختيار ٢»، الذي تم عرضه في سباق دراما رمضان 2021 بسبب أصوله الجنوبية، حيث جسد أحمد صالح أو الفتى الأسمر كما يطلق عليه دور "الزبير"، والذي يلعب بطولته عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي، ومن إخراج  الدكتور بيتر ميمي.

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وأعرب أحمد صالح عن سعادته بردود أفعال الشخصية، وأنه بمثابة شرف كبير له التمثيل في عمل فني مصري وطني ومشرف.

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وقال إن مشاركته في “الاختيار ٢”، من خلال تجسيد دور شخصية الزبير المركبة، رجل من جنوب مصر كان يساعد الإخوان بالهروب من مصر إلى السودان من خلال الصحراء، وذلك من أجل  تدريبهم على أعمال العنف ضد الدولة المصرية.

جدير بالذكر أن الممثل المصري أحمد صالح شارك في عدة أعمال سابقة، منها “هذا المساء” إخراج تامر محسن، وفيلم “موسى” إخراج الدكتور بيتر ميمي وعدة أعمال أخرى.

وأوضح أحمد صالح أنه درس التمثيل في أمريكا وعدة ورش مع أهم مدربي التمثيل في مصر.

وأكد أنه من عشاق التمثيل، وأن مثله الأعلى الفنان أحمد زكي، وعالميا دانزل واشنطن وآل باتشينو.
 

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أحمد صالح الأصول الجنوبية قمر 14 الاختيار 2

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