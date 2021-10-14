قفزة بصادرات مصر من الملابس للسودان وليبيا واليمن.. تفاصيل

قفزت صادرات الملابس الجاهزة إلى كل من السودان بنحو 624% لتسجل 7 ملايين دولار مقابل مليون دولار، ولليبيا بنسبة 431% لتبلغ 24 مليون دولار مقابل 5 ملايين دولار، واليمن بنحو 103% لتسجل ما قيمته 7 ملايين دولار مقابل 3 ملايين دولار.

وأكد تقرير المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، الذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى هولندا نمت بنسبة 50% خلال الفترة من “يناير-أغسطس 2021” لتبلغ 19 مليون دولار في مقابل 13 مليون دولار، وإلى كندا بنسبة 17% لتسجل 14 مليون دولار في مقابل 12 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى تراجع قيمة صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى تركيا بنسبة 12% لتسجل 47 مليون دولار مقابل 53 مليون دولار، وإلى إيطاليا بنسبة 15% لتبلغ 28 مليون دولار مقارنة 32 مليون دولار، وإلى فرنسا بنسبة 18% لتسجل 14 مليون دولار مقارنة بنحو 17 مليون دولار.