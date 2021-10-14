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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة رئيس الوزراء الكوري الجنوبي الأسبق عن عمر يناهز 71 عاما

صدى البلد

 توفي رئيس الوزراء الكوري الجنوبي الأسبق لي وان-غو، عن عمر يناهز 71 عاما.


ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم /الخميس/، شغل لي منصب رئيس الوزراء لفترة وجيزة بين فبراير وأبريل في عام 2015 في عهد الرئيسة آنذاك بارك كون-هيه.


واُعتبر لي سياسيا كبيرا في إقليم تشونغ تشيونغ، ودخل السياسة في عام 1995 وانتخب لثلاث دورات كنائب برلماني عن حزب كوريا الجديدة المحافظ وحزب الديمقراطيين الليبراليين المتحدين، وشغل أيضا مناصب رئيسية في هذين الحزبين.


وفي عام 2006، تم انتخابه حاكما لإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي لكنه استقال في عام 2009 احتجاجا على خطة إدارة لي ميونغ-باك لمدينة سيجونغ الإدارية.

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