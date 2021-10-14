بعد وعكة صحية.. شقيقة عامر منيب تخضع لعملية جراحية في القلب

أجرت أمينة منيب، شقيقة الفنان الراحل عامر منيب، عملية جراحية في قلبها الأسبوع الماضي حيث قامت بتركيب دعامة عقب شعورها بآلام في القلب.

وتتواجد أمينة منيب حاليا في منزلها برفقة شقيقتها أميرة منيب وذلك منذ مغادرتها المستشفى حيث تفضل البقاء معها لحين شفاءها الكامل.

ونشر خالد منيب ابن عم مريم عامر منيب، صورة من حفل خطوبتها، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلق خالد منيب: "احلى مريومة .. الف الف الف مبرووووك يا حبيبتي على خطوبتك انتي وعمرو.. ربنا يكتبلكم الخير كله ان شاء الله ويسعدكم دايماً واشوفك احلى عروسة في الدنيا ! وربنا يحفظكم ويحميكم دايماً يارب انتي وزنزونة ونور حبايبي .. كان احلى يوم !".

عامر منيب يتصدر تريند جوجل

تصدر اسم الفنان الراحل عامر منيب مؤشر بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد احتفال ابنته مريم بحفل خطوبتها، ونرصد في السطور التالية أبرز اللقطات من حفل خطوبة مريم عامر منيب.

واحتفلت مريم عامر منيب ابنة الفنان الراحل عامر منيب، بخطبتها مساء السبت الماضي ، في مدينة الجونة وسط حضور الأصدقاء وعدد من نجوم الفن .

غناء مريم عامر منيب

وشهد حفل الخطوبة غناء مريم عامر منيب وتقديمها بعض الأغاني الخاصة بوالدها الراحل عامر منيب .

وشاركت الفنانة شيرين رضا، مريم عامر منيب تحضيراتها ما قبل الحفل.

واستعدت مريم عامر منيب للحفل على أنغام أغنية والدها الراحل عامر منيب “عامل ايه في حياتك ” وأغنية “جيت على بالى”.

ولفتت ابنة عامر منيب الأنظار في حفل خطوبتها بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا بأكمام مكشوفة وطويل من الخلف وقصير للغاية من الأمام، واتسم التصميم باللون البيبي بلو الذي لا يحمل أي تطريزات.

وارتدت مريم عامر منيب حذاءً أنيقا بكعب عالٍ، فيما تزينت ببعض المجوهرات البسيطة للغاية والتي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة عامر منيب على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها، مما كشف عن جمالها.