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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتصار: أنا مابختارش ادوار ومبهتمش بحجم الصورة ومكان الإسم

انتصار
انتصار

قالت الفنانة انتصار، إنها لا تختار إدوار ولكن الادوار الجيدة هى التى تختارها، لافته إلى أن حجم الدور والصور ومكان الإسم لا يعنيها.

وأضافت انتصار، خلال لقائها ببرنامج “٨ الصبح”، المذاع على فضائية "دى أم سى،:" الصور وحجم الدور مش باقى ولكن تأثير دورك مع الناس هو اللى باقى" .

على الجانب الآخر تواصل الفنانة انتصار ، تصوير مشاهدها في  مسلسل " بيت المعادى" ، ويتبقى لها ما يقرب من ثلاثة أيام على الأنتهاء من التصوير تصوير.

وتجسد انتصار داخل الأحداث شخصية سيدة إسكندرانية تنتقل للإقامة فى القاهرة ، حيث تسعى لإقامة علاقات إجتماعية من جيرانها فى الحى، وتسعى الى حل مشكلاتهم، نظراً الى علاقة الثقة والمحبة التى تجمعها بهم.

ومن المقرر أن تظهر انتصار داخل الأحداث بدور كوميدى، حيث تدور أحداثها الخط الدرامى الذى تلعب بطولته فى فترة الستينيات من هذا القرن ، على ان تدور الخطوط الدرامية الأخرى فى أزمنة مختلفة ومنها الثمانيينات .

وتتعاون انتصار فى هذا العمل مع المخرج محمد سلامة لأول مرة ، على ان يتم العرض خلال الفترة القادمة على أحدى المنصات الالكترونية .

مسلسل "بيت المعادي" سيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج محمد سلامة، وبطولة صبري فواز، كندة علوش، إنجي المقدم، ميرهان حسين، أحمد وفيق، تارا عماد، إنجى كيوان وشريف حافظ، انتصار ، بالإضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

المخرج محمد سلامة انتصار الخطوط الدرامية الثمانيينات بيت المعادي الفنانة انتصار دى ام سى

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