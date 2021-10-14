رفع 750 حالة إشغال لمحال ومقاهي حدائق الأهرام في الجيزة ..شاهد

شنت محافظة الجيزة، حمله لرفع الاشغالات وإزاله تعديات المحال والكافيهات بقطاع هضبة الاهرام والتي استهدفت شوارع الخزان ومتفرعاته و الضغط والجيش.

وقد قامت الحملة برفع كافه التعديات والاشغالات علي حرم الطريق ورفع كافه الاشغالات من المقاهي المخالفة للتعليمات والتي تقدم خدمه الشيشة للمواطنين .

وذلك في إطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بشأن الاستمرار بشن الحملات بصفه دوريه للقضاء علي جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والاشغالات بالأحياء والمراكز والمدن.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط ومصادره ( ٧٥٠ ) حاله إشغال متنوعه و( ٦ ) ثلاجات و ( ٧٠ ) قلب شيشه و( ٢ ) تروسيكل و( ٤ ) إستاندات.

وتم مصادره المضبوطات وإيداعها بمخزن الهضبة وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيالهم مع متابعه تنفيذ الحملات بصفه يومية علي مدار اليوم .

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