عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة تونس الجديدة.. السير على حبل الأزمات نحو الانفراج

حكومة تونس الجديدة
حكومة تونس الجديدة

تشكلت حكومة تونس أخيرًا برئاسة نجلاء بودن وأدت اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد الاثنين الماضي، فيما اعتبره مراقبون مؤشراً لبداية خروج البلاد من نفق أزمات سياسية واقتصادية طويل.

تحديات ضخمة

وستواجه حكومة بودن تحديات كبيرة لإنعاش الاقتصاد العليل ومكافحة الفساد. وقالت بودن، وهي أستاذة جامعية متخصصة في علوم الجيولوجيا، إن من بين أولويات الحكومة أيضاً استعادة الثقة في الدولة واستعادة ثقة الشباب في نفسه إلى جانب استعادة ثقة الأطراف الأجنبية في تونس سياسياً واقتصادياً، حسبما ذكرت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية.

وقالت عقب أداء اليمين الدستورية إنها لن تجري تعديلات على هيكل الوزارات لضمان استمرارية العمل الإداري وإتاحة المجال للحكومة من أجل الشروع الفوري في العمل.

أكد دعم مصر لاستقرار تونس.. السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع قيس سعيد

تونس .. قيس سعيد يصدر عفوًا رئاسيًا عن 271 سجينًا

وفي أول بيان لها، قالت بودن إن "أولوية الحكومة ستكون خلق توازنات للمالية العامة للدولة العمومية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية، تهدف لتحسين مستوى عيش التونسيين وتحسين القدرة الشرائية". والإصلاحات التي أشارت إليها، كان عدد من المقرضين قد طالبوا بها بهدف إنعاش الاقتصاد، بينما ترزح البلاد تحت أسوأ أزمة مالية.

وكان البنك المركزي التونسي قد أعرب الأسبوع الماضي عن قلقه من النقص الحاد في الموارد المالية الخارجية، وحذر من أن تمويل عجز الميزانية ينطوي على مخاطر اقتصادية بما في ذلك زيادة التضخم وانخفاض احتياطياته من النقد الأجنبي وتراجع قيمة العملة المحلية.
وتحتاج تونس هذا العام إلى ما لا يقل عن 3,5 مليار دولار لتمديد أجل الديون الخارجية ودفع رواتب مئات الآلاف من الموظفين في القطاع العام.

مكافحة الفساد

وقال النائب عن حركة الشعب، بدر الدين القمودي، إنه يتقاسم مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ما تحدثو به عن أولويات الحكومة الجديدة، وهي فتح ملفات الفساد على أن لا تستثني أحدا، فهي تعد بالآلاف بحسب تقديره.

ودعا القمودي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى ضرورة البت في ملفات الفساد عبر قضاء عادل، حتى ينعكس ذلك إيجابيا على الاقتصاد الوطني ويقدم رسالة للفاسدين ليكفو عن الاستهتار والاستفادة من المال العام دون وجه حق.

ويعتبر مراقبون أن الحكومة التي أتى بها الرئيس قيس سعيّد ما بعد إجراءات 25 يوليو تراهن على النجاح في دحر منظومة الفساد التي كرستها حركة النهضة الإخوانية، على مدى العشر سنوات الماضية وتلتزم بفتح ملفات الفساد المالي والإداري والسياسي وملفات الاغتيالات والإرهاب وتطهير القضاء انتصارا للإرادة الشعبية.

تونس قيس سعيد نجلاء بودن الحكومة التونسية الاقتصاد

موضوعات متعلقة

ماذا قال الإخوان في رسالتهم لرئيس تونس.. وكيف تلقوا الصفعة من الشارع وأوروبا؟

أشرف أبو الهول: قرارات الرئيس التونسي لإنقاذ البلاد من الخراب والعنف

الحد الأدنى من الاستقرار.. نائب وزير الخارجية الأسبق يكشف كواليس قرارات الرئيس التونسي

كيف وصلت تونس إلى هنا.. لماذا انفجر الرئيس والشعب في وجه الإرهابية؟

تونس.. أنصار حركة النهضة الإخوانية يحاولون اقتحام البرلمان | صور

تونس اليوم.. أهم الأحداث بعد قرارات الرئيس قيس سعيد

باحث في الحركات المتطرفة..تونس تصدر عشرات الآلاف من الدواعش للدول العربية

بعد رشق بالحجارة.. الغنوشي يغادر محيط البرلمان التونسي

ترشيحاتنا

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على مطار التيفور العسكري السوري

خلى بالك.. فيروس على واتسآب فى رسالة صوتية

تجدد إطلاق النار في بيروت رغم تحذير الجيش

حكم وضع المرأة للعطر على ملابس الصلاة.. الإفتاء تجيب

"البنك المركزي": أسعار النفط تصل لأعلي مستوي منذ سنوات

مصائب ريال مدريد تتوالى.. إصابة ديفيد ألابا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم ينفي مُخالفة محافظ جنوب سيناء لتعليمات «ربط الكتب بالمصاريف».. ويؤكد: المحافظة ستدفعها بدلًا من بعض الطلاب.. ومش كل المحافظات تقدر تعمل كده

شوبير يحسم الجدل حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بسبب الشناوى

سيناريو درامي.. كيف يتجنب منتخب مصر لقاء الجزائر والمغرب في مباراة الصعود لكأس العالم ؟

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

بسبب فعل شيكابالا الغير أخلاقي.. رابطة الأندية تصدر قانونا جديدا

إشارة راديو غامضة تصل للأرض من الفضاء.. والعلماء في حيرة

لا آثار لـ مفقودين أو سيارة .. الداخلية تكشف لغز ميكروباص الساحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

نوستالجيا .. كان ألوان وبدلة | حكاية فستان العروسة وكيف تغير شكله على مر العصور

مبادرة لحظة بالعمر كله .. حمادة هلال يحتفل مع الأيتام وذوي القدرات |صور

فيديو

فيديوجراف.. أكبر من الإنسان.. اكتشاف مخلوق عملاق في البحر الأحمر

فيديو جراف.. هل يطيح كيروش بـ عصام الحضري من جهاز المنتخب؟ .. تفاصيل

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

إمام الحرمين بخير ولا صحة لـ وفاته .. وهذا رد الإعلام السعودي| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «7»

د.جوزيف رامز أمين يكتب: أبعاد زيارة «سيلفا كير» الأخيرة لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ