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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برئاسة مصر.. بدء أعمال الدورة 32 لـ الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة

صدى البلد

حضورياً في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة ال32 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، وبمشاركة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة ورؤساء وفود الدول العربية .


وقال السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية إن المجلس يناقش في هذه الدورة عدداً من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله ، والتي تم إعداد مشاريع القرارات الخاصة بها من قبل المكتب التنفيذي أمس ، والمتعلقة بعدد من القضايا البيئية ومن بينها التعامل العربي مع قضايا تغير المناخ والتحضيرات الخاصة بالدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ التي سوف تعقد نهاية هذا الشهر في مدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة. كما تتم متابعة موضوعات البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة والموقف العربي في كافة الاتفاقيات البيئية الخاصة بالتصحر والتنوع البيولوجي.


وأضاف أن المجلس يناقش تقارير حول الوضع البيئي في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل ، والسودان والصومال ، وجزر القمر وجيبوتى وليبيا واليمن ودول الجوار السوري ( الأردن - لبنان ) ، كما تتم متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية خاصة مايتعلق بمشروع الأحزمة الخضراء في اقاليم الوطن العربي ، والاستراتيجية الاطارية لادارة النفايات الصلبة في المنطقة العربية. 


وأوضح ان يوم الاجتماع الوزاري اليوم/ الخميس/ يوافق الاحتفال بيوم البيئة العربي لهذا العام حيث تحتفل الدول العربية يوم 14 أكتوبر من كل عام بمناسبة "يوم البيئة العربي" الذي يعبر عن تاريخ صدور قرارات الاجتماع الأول لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في 14 أكتوبر عام 1987 أي منذ 34 عاماً.


وأشار إلى أن المجلس سيقر المقترح الخاص بمحور أعمال دورته ال 33 ، وكذلك جائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ، واختيار عاصمة البيئة العربية ، ومواجهة أثار التغير المناخي ، وتأثير المخلفات البلاستيكية على البيئة البحرية ، والتعافي الأخضر بعد جائحة كورونا .

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