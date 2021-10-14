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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة كفرالشيخ يعقد لقاءات تعريفية بـ طلاب الذكاء الاصطناعي الجدد.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

رحب رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي، اليوم الخميس، بالطلاب الجدد والقدامى في كلية الذكاء الاصطناعي، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من مخاطر فيروس "كورونا".
 

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التعريفية لرئيس الجامعة للطلاب الجدد بمختلف الكليات، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور تامر مدحت وكيل شئون التعليم والطلاب بكلية الذكاء الاصطناعي، وأعضاء هيئة التدريس، وفي حضور عدد من طلاب مختلف الفرق. 
 

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ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ كلمة رحب فيها بالطلاب الجدد والقدامى، كما تقدم بالتهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وبدء العام الدراسي الجديد، وذكرى المولد النبوي الشريف، موجهاً التحية لأرواح الشهداء، ومتمنياً لمصر الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وللطلاب التوفيق والنجاح.
 

وعبر  د. دسوقي عن سعادته باستقبال دفعة جديدة من الطلاب الجدد في كلية الذكاء الاصطناعي مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد، وحث الطلبة الجدد على الجد والاجتهاد في طلب العلم، وعلى استغلال المرحلة الجامعية بكل ما هو نافع ومفيد، باعتبار هذه المرحلة فترة ذهبية في حياة الطالب.
 

وأكد رئيس الجامعة على أهمية المشاركة الفاعلة في الأنشطة الطلابية والعلمية والثقافية التي تنظمها الجامعة، والتي تعتبر جزءً مهماً ومكملاً للبرامج الدراسية لصقل مهارات وقدرات ومواهب الطالب، مبدياً استعداد الجامعة تقديم كافة التسهيلات اللازمة في إطار احترام اللوائح والأنظمة وتبادل الاحترام بين الجميع.
 

وأشار د. دسوقي إلى أن كلية الذكاء الاصطناعي تعمل على تحقيق مكانة دولية متميزة في مجالها ، من حيث تقديم خدماتها لمجتمعها المحيط ، وإعداد أجيال تكتسب مهارات المعرفة بمجالات تكنولوجيا المعلومات لتواكب التطور السريع في هذا المجال ومواكبة وظائف المستقبل تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن الجامعة تعمل على تخريج طلاب متسلحين بمختلف المعارف والمهارات التي تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل وفي تأسيس مشروعاتهم الخاصة.
 

 

ورحب الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على الكلية، بالطلاب الجدد وسنوات النقل، وأوضح المعلومات الإرشادية المهمة التي يستطيع الطلاب من خلالها التعرف على الخدمات المقدمة من الجامعة، وما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، لتقديم أفضل خدمة تعليمية آمنة للطلاب.
 

ودعا د. صالح الطلاب إلى الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على سلامة الجميع، والالتزام بالجدول المنظم للمحاضرات، مؤكداً أن مكاتب عمداء ووكلاء الكليات والنواب ورئيس الجامعة تستقبل الجميع في كل وقت، للاستفسار والإجابة على أسئلة الطلاب، والحصول على المعلومات الحقيقية من مصادرها.
 

وفي كلمته رحب الدكتور تامر مدحت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالطلاب الجدد والقدامى، مقدماً الشكر لرئيس وإدارة الجامعة على كل ما يقدمونه للكلية من دعم، كما تم التعريف بالبرامج الدراسية المميزة واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية والجامعة، كما قدم التهنئة للحضور بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة .

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