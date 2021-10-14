تحذير خطير من الصين لـ الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

حذرت الصين، اليوم الخميس، منظمة الصحة العالمية من مما وصفته بالتلاعب السياسي حول منشأ فيروس كورونا، وذلك بسبب إطلاق تحقيق جديد من جانب الصحة العالمية.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أصدرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، قائمة مقترحة تضم 25 خبيرا للبحث عن منشأ فيروس كورونا، وذلك بعد انتقاد الصين لجهود المنظمة، حيث تم اكتشاف أول حالات إصابة بشرية بـ فيروس كورونا أواخر عام 2019.

وتم اتهام الصين بحجب البيانات الأولية عن الإصابات المبكرة بـ فيروس كورونا، خلال زيارة قامت بها مجموعة من منظمة الصحة في فبراير الماضي، وترفض بكين الدعوات لإجراء مزيد من التحقيقات، قائلة إن أمريكا ودول أخرى تسيس هذا الملف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن بلاده "ستواصل الدعم والمشاركة في التعقب العلمي العالمي، وستعارض بشدة أي شكل من أشكال التلاعب السياسي".

وأضاف: "نأمل أن تتمسك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، بموقف علمي موضوعي ومسؤول".

وكان بين الخبراء الذين اقترحتهم المنظمة أطباء كانوا ضمن الفريق الأصلي الذي ذهب إلى مدينة ووهان بوسط الصين للتحقيق في أصول الفيروس.

وكانت النتائج التي توصل إليها هذا الفريق بقيادة منظمة الصحة العالمية غير حاسمة.

وأصدر الخبراء تقريرا قالوا فيه إنه من غير المحتمل أن يكون فيروس كورونا تسرب من مختبر في ووهان، ما أثار انتقادات علماء بأن هذه النظرية لم تفحص بشكل صحيح.