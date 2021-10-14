كاف يشيد بـ أداء عمر مرموش مع منتخب مصر واللاعب يعلق.. شاهد

علق عمر مرموش لاعب منتخب مصر و شتوتجارت الألماني علي أشاده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بـ جناح منتخب مصر، بعد تألقه مع الفراعنة ضد ليبيا، في إطار تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.



وأعاد نجم منتخب مصر نشر اشادة الكاف به عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي وكتب قائلا "الحمد لله".

يذكر ان الكاف نشر فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لهدف عمر مرموش ضد ليبيا وعلق: «بداية مميزة لعمر مرموش رفقة منتخب مصر في أول مشاركتين له رفقة الفراعنة في التصفيات الأفريقية لكأس العالم».

وتألق عمر مرموش رفقة منتخب مصر ضد ليبيا، في أول ظهور له مع الفراعنة، وسجل هدف الفوز في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب في إطار مواجهات الجولة الثالثة.



واقترب منتخب مصر من التأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز في مباراتي ليبيا، خلال الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط من فوز في 3 مباريات وتعادل في واحدة.

وتوجه عمر مرموش إلى ألمانيا، استعدادًا لمواجهة شتوتجارت وبوروسيا مونشنجلادباخ، في إطار منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الألماني.

وشارك مرموش في 7 مباريات مع شتوتجارت خلال الموسم الجاري، حيث استطاع أن يسجل هدفًا ويصنع اَخر.

ويحتل شتوتجارت المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 8 نقاط.