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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. سلوى عثمان وميرنا نور الدين تتصدران بوستر" فى عشق البنات "

سلوى عثمان
سلوى عثمان

تصدرت الفنانة  سلوى عثمان والفنانة ميرنا نور الدين  بوستر حكاية فى عشق البنات ، والتى من المقرر عرضها الاسبوع القادم على قناة الحياة الفضائية . 

 

حكاية فى عشق البنات يشارك فى بطولتها عدد من الفنانات أبرزهن سلوى عثمان وميرنا نور الدين وكارولين عزمى ، بالإضافة الى محمد عز . 

 

فى عشق البنات من إخراج فاروق إسماعيل ومن تأليف أحمد عبد الفتاح ، وتدور أحداثها في إطار اجتماعي درامي، ويبلغ عدد حلقاتها 5 فقط . 

 

الجدير بالذكر ان أخر أعمال الفنانة سلوى عثمان هو حكاية بدون ضمان ، والذى انتهى عرض اخر حلقاتها ليلة أمس ، وشاركت فى بطولتها كل من هنادى مهنى وهاجر أحمد وأحمد بدير وإسلام جمال وحنن سليمان ، وقد حققت نجاحاً كبيراً .

 

وكانت الفنانة سلوى عثمان قد شاركت ميرنا نور الدين فى حكاية “ ماربونت ” والتى عرضت خلال الاسبوع ما قبل الماضى .

 

سلوى عثمان فى سطور : 

 

 بدأت سلوى عثمان  مسيرتها الفنية منذ عام 1980، وعملت في الإذاعة والسينما والمسرح ‏والتلفزيون ، وهى ابنة الفنان القدير عثمان محمد علي.

 

خطفت سلوى عثمان الأنظار منذ ظهورها على الشاشة وهو ما دفع المخرج الكبير عاطف الطيب لاختيارها ضمن بطلات فيلمه “ملف فى الآداب” لتشارك الفنانة الكبيرة مديحة كامل البطولة ، بجانب فريد شوقى .

 

استمرت سلوى عثمان بعد ذلك فى مسيرتها الفنية الحافلة ، ولكن لمع نجمها من جديد من خلال مسلسل "سجن النساء"، والذي أعاد اكتشافها مرة أخرى ، لتستمر بعد ذلك فى تقديم عدد من الأدوار التى أكدت فيها أنها طاقة فنية تتجدد باستمرار .

 

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خلال الأعوام الماضية حفرت سلوى عثمان اسمها بحروف من نور فى عدد من الأعمال ، وكان أبرزها مسلسل “أفراح القبة ” ، والذى تعاونت فيه مع المخرج محمد ياسين ، لتحصل بعد ذلك على لقب نجمة الترندات ، من خلال تقديمها عددا من الأعمال التى خطفت بها قلوب الجمهور ، ومنها أيوب ، رمضان كريم ، ثم العمل الذى جعلها حديث الوطن العربى أجمع وهو البرنس .

 

قدمت سلوى عثمان خلال مشوارها الفنى ما يزيد على 200 عمل منها المال والبنون ، عائلة شلش ، الاختيار 2 ، وفى السينما سمير وشهير وبهير، كذبة كل يوم ، أيام السادات.

 

 

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