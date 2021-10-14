رئيس الوزراء اللبناني عن أحداث الطيونة: انتكاسة للحكومة لكننا سنتجاوزها

أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أن أحداث منطقة الطيونة في بيروت تعد انتكاسة للحكومة لكنها ستتجاوزها.

وقال ميقاتي في تصريحات لوكالة “رويترز” للأنباء: “لبنان يمر اليوم بمرحلة صعبة، مثل مريض في غرفة الطوارئ”.

وأوضح ميقاتي أن “الجيش اللبناني أثبت اليوم قدرته على حفظ الأمن”.

وأكد رئيس وزراء لبنان أن “عزل قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ليس بيد السياسيين”.

وأشار ميقاتي إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة اللبنانية لن تؤثر على محادثات صندوق النقد الدولي، مضيفا أن “لحكومة اللبنانية تكاد تنتهي من إعداد الأرقام للبدء في محادثات رسمية مع صندوق النقد”.

وأردف قائلا: “سنتفق على رقم موحد للخسائر التي سيتحملها القطاع المالي ونقدمه إلى صندوق النقد”.

وشهد محيط قصر العدل في بيروت بـ لبنان، توترا كبير، اليوم، حيث تجمع أنصار حزب الله اللبناني، وحركة أمل، للاعتصام ضد القاضي طارق البيطار، قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت، وشهد التجمع إطلاق نار كثيف من المتواجدين، قتل على إثره 6 أشخاص وأصيب 16 آخرين، في انفجارات في منطقة الطيونة قرب قصر العدل.

وجاءت تلك التجمعات بعد رفض محكمة التمييز المدنية في لبنان، طلب "كف يد"، المحقق العدلي في القضية رغم الضغوط التي يمارسها حزب الله، ومن ناحية أخرى حذر الجيش اللبناني منفذي أعمال العنف من أن وحداته المنتشرة في منطقة الطيونة ستطلق النار باتجاه أي مسلح على الطرقات باتجاه من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر مطالبا المدنيين بإخلاء الشوارع.