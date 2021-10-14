رئيس الوزراء اللبناني عن أحداث بيروت: نحن نطلق النار على أنفسنا

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الأحداث التي شهدتها منطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، تؤكد أن اللبنانيين يطلقون النار على أنفسهم.

وقال ميقاتي في مقابلة مع صحيفة “النهار” اللبنانية: "الأحداث التي جرت في الطيونة اليوم أكدت أننا لا نلقى النار سوى على انفسنا"، مضيفا " نحن مريض ينزف، وبعد تشكيل الحكومة دخلنا غرفة الطوارىء، وفي غرفة العمليات تلقينا الرصاص والـ(آر. بي.جي)".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أنه تواصل مع الجيش الذي طمأنه باستقرار الأمور "اتّصالاتي الأخيرة مع الجيش تُفيد بتحسن الوضع الأمني في الشارع".

وتابع قائلا: "غداً ستعود الحياة إلى طبيعتها ولا بدّ من التركيز على الوعي السياسي".

وحول استكمال التحقيقات في انفجار المرفأ، شدد ميقاتي على استكمالها، قائلا " نحن باقون في الحكومة والمعالجة الهادئة لقضية التحقيق في انفجار بيروت جارية".

