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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في يومها الأول .. الكشف على ١٠٦٣ مواطن في قافلة صناع الخير و"استغاثات الوزراء" والبنك الأهلى بالواحات البحرية

صدى البلد

انطلقت اليوم، من داخل مدرسة الباويطي بالواحات البحرية  أعمال اليوم الأول  للقافلة الطبية الموسعة للكشف على أهالي الواحات والتي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية واللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء والشريك الإستراتيجي البنك الأهلي المصري.


نجحت  القافلة في توقيع الكشف على ١٠٦٢مواطن حيث تم توقيع الكشف علي القلب لـ ٤٩ مواطن و٣١٠ في مجال الرمد واطفال ٥٥ وصدر ٣٧ واسنان ١١٥جراحة ٢٣ ومسالك ٣٢ وعظام ٩٢ و نساء ٢٩ ومخ واعصاب ٧١ وانف واذن ٧٦ وتم تشخيض إحتياج نظارات ١١٠ وعمليات ٢٢ وتم صرف علاج ل٥١٢ من الأهالي.


تستمر القافلة الطبية على مدار يومين، اليوم الخميس ، وتواصل أعمالها غداً الجمعة، يأتي تنظيم  القافلة ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزيرة التضامن الإجتماعى وبالتنسيق والدعم من السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
تستهدف القافلة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مستشفيات جامعة الأزهر والجامعة البريطانية ومديرية الشئون الصحية بالجيزة  والجمعية المصرية للشعب الهوائية، توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمات العلاجية في العديد من التخصصات وتركيب الأطراف الصناعية السفلية مجاناً للأهالي من غير القادرين.


وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن القافلة التي انطلقت اليوم، تأتى إستمراراً لسلسلة القوافل الطبية التى تنظيمها الجهات الشريكة مؤخراً ونجحت في الوصول للعديد من القرى الأكثر احتياجا في عدد من المحافظات من بينها القليوبية والغربية ودمياط والأسكندرية ومرسى مطروح والجيزة بالتعاون مع عدد كبير من الجامعات المصرية.


وقال عبدالفتاح، في بيان اليوم، إن القافلة تأتي فى إطار جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى وبالتنسيق التام مع السادة المحافظين وبحضور عدد منهم 
ولفت المدير التنفيذى لصناع الخير، أن عمل القافلة بدأ اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتي الساعة الرابعة عصراً، وأوضح أن خدمات القافلة المقدمة للمواطنين تتمثل في توقيع الكشف الطبى،  وتشخيص الإحتياج لنظارات طبية وتشخيص الإحتياج لعميات جراحية تمهيداً لتسليم النظارات وإجراء العمليات وسيتم توزيع الأدوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية علي نفقة الدولة. 


من جانبه قال الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص على استقبال فريق عمل القافلة من الأطباء والفنيين والفريق المنظم قبل مغادرة الفريق متوجهاً إلي الواحات في رسالة دعم وتحفيز من الجهاز الإداري للدولة لكل الجهود الرامية إلي تقديم خدمات طبية نوعية للأهالي الاكثر إحتياجاً في كل ربوع محافظة الجيزة، مؤكدا أن أكثر من 50 من الفريق الطبى مشاركين في القافلة، حيث يتضمن الفريق الطبي كوادر طبية جامعية وأساتذة في التخصصات الطبية المختلفة وتمريض وفنيين

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