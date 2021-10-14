مصرع جندي جزائري في انفجار قنبلة على الحدود مع المغرب

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، مصرع جندي في انفجار قنبلة في ولاية تلمسان، قرب الحدود الجزائرية المغربية.

وقالت الوزارة إن الإنفجار وقع خلال مهمة استطلاعية بالقرب من الحدود الغربية بالمكان المسمى دڤلن، بلدية بني بوسعيد، ولاية تلمسان. وأسفر الإنفجار عن إصابة جنديين آخرين.

وأشارت وزارة الدفاع إلى "اتخاذها كافة الإجراءات الأمنية اللازمة، قصد تطويق وتمشيط المنطقة، والوقوف على جميع حيثيات وملابسات هذا العمل الإرهابي".

وكانت ‏ أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري عن إفشال مؤامرة تعود بوادرها إلى سنة 2014 بمساعدة من الكيان الصـهـيوني ودولة من شمال إفريقيا، كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل مسلح داخل التراب الوطني لأطراف يتبنون النزعة الانفصالية حسب صحيفة "ديلي الجزائر ".

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري أن عناصر المجموعة الارهابية تم توقيفهم خلال هذا الاسبوع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية الجزائرية بالتعاون مع عناصر من الجيش الجزائري من ضبط ، 10 بارونات مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة بجانب إحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ430 كيلوجرام من الكيف المعالج، خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 أكتوبر 2021.