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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود المكشوف.. ميس حمدان تخطف الأنظار في مهرجان الجونة

صدى البلد

حرصت الفنانة ميس حمدان، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بمقطع فيديو خلال مشاركتها في حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 بدورته الخامسة.


 


 

وظهرت الفنانة ميس حمدان، بإطلالة أنيقة ومميزة وجريئة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأسود ذات القماش القطيفة مكشوف الصدر ومطرز من الأمام.


 


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون وأحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة.


 


 

أعلن مهرجان الجونة، عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي تنطلق اليوم، الخميس، وتنتهي ٢٢ من نفس الشهر، أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.


 

وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي،أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.


 

وقال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي، إنه لا يوجد مشاكل في الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا، مؤكدا أن هذا العام سيكون هناك اتفاق مع وزارة الصحة لأن يكون هناك بروتوكول للعمل على تفادي المشاكل الصحية.

 

انتشال التميمى 

وأضاف انتشال التميمي، في تصريحات لبرنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد” تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أنه سيتم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة في هذا المهرجان.


 

وأكد انتشال التميمي أن مهرجان الجونة على مدار خمس سنوات استطاع إثبات وجوده كرقم مهم جدًا بين المهرجانات الدولية في المنطقة العربية، مهرجان يتمتع بجاذبية وفاعلية توازي مهرجانات عربية يصل عمرها إلى ربع أو نصف قرن.


 

فيما أكد المخرج أمير رمسيس، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، أن هذا العام في وضع أفضل من حيث الاستعداد لمهرجان الجونة، مشيرا إلى أن الصناع والموزعين والمنتجين زادت ثقتهم في المهرجان.

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إطلالة ميس حمدان اخبار الفنانة ميس حمدان أخبار مهرجان الجونة

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