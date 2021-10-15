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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حضري مندي اللحم على الطريقة اليمنية

صدى البلد

يعد طبق المندي من الأكلات المشهورة باليمن والتي تقدم بالعديد من المطاعم ونقدم لكي اليوم طريقة تحضير المندي اليمني 

 

طريقة عمل مندي اللحم 

قدمي على مائدتك أشهى طبق مندي اللحم 

طريقة عمل مندي اللحم

المقادير:

نصف كيلو من اللحم الضأن

3 أكواب من الأرز

6 ملاعق من الزيت

ملعقة من التوابل

2 ثمرة من الفلفل الأخضر

ملعقة من الثوم المفروم

ملعقة من الفلفل الحار

ملعقة من الزنجبيل المفروم

ملعقة من الكمون

ملعقة من الكزبرة

ملعقة من الكركم

ملعقة من القرنفل الناعم

ملعقة من الهيل الأسود

ملعقة من الفلفل الأسود

ملعقة من جوزة الطيب

ملعقة من ورق اللوري

ملعقة من التوابل الكاملة

ملعقة كبيرة من الزبدة

2 لتر من الماء

طريقة تحضير مندي اللحم:

نضع مقلاة على النار وتترك حتى تسخن ويضاف إليها الورق اللوري، والهيل، والقرفة، والقرنفل، والفلفل الأسود، والكزبرة، وجوزة الطيب، والكمون، ويتم تقليب المكونات جيدا على النار حتى تصدر رائحة مميزة.

نحضر اللحم الضأن ويتم تتبيله بالخليط السابق ويضاف الكركم والملح ويقلب جيدا، ويوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبا.

نضع قدرا على النار ونضيف إليه الزيت والبصل ويشوح حتى نحصل على اللون الذهبي.

تضاف التوابل والملح والفلفل الأسود والثوم وتقلب المكونات.

نضع اللحم المتبل والفلفل الحار والزنجبيل، وتشوح المكونات جيدا حتى يتغير لون اللحم.

يصب الماء على المكونات ويغطى القدر ويترك على النار لمدة ساعة إلا ثلث تقريبا حتى نضج اللحم.

يصفى اللحم من المرق ويتم تحميره في الزبدة.

نضع الأرز إلى المرق ويترك حتى الغليان ويتم تخفيض الحرارة عليه حتى تمام نضج الأرز.

يغرف الأرز في طبق كبير للتقديم، ويرص اللحم على الوجه ويقدم بالهناء والشفاء.

الفلفل الأسود اللحم الارز اللحم المتبل المندي

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