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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد موسى يفتح النار على حمو بيكا: فاهم الفن والشهرة غلط.. فيديو

حمو بيكا
حمو بيكا

قال الإعلامي محمد موسى، إن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، يختلق المشاكل كل يوم، ومؤخرا أصبح له كل أسبوع أو أسبوعين مشاجرة "خناقة شوارع"، ووصل به الأمر للاستعانة بـ"جاردات - حراس شخصيين" لتخويف المواطنين، والدليل على ذلك مشاجرته الأخيرة مع شخص يدعى "سامح أوسكار أبو هريدي".


وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن مشاجرة حمو بيكا تسببت في إصابة "أبو هريدي" بكسر بعظام الوجه وتجمع دموي بالعين اليمنى وسحجات، موضحا أن "بيكا فاهم الفن والشهرة غلط.. مش من الشهرة يا بيكا إنك تجيب جاردات تتخانق بيهم، وهو ده اللي أنا نبهت عليه من حلقات سابقة من سنتين وثلاثة.. الناس دي فاهمة الشهرة غلط.. أدي ياللي بتسمعوا حمو بيكا وأمثاله.. اللي بناخده منهم مش تلوث سمعي بس،  وبصري كمان وإضرار بالأخلاق العامة للمجتمع".


وتابع: "بس هو مش هيفهم كلامي ده واللي بقوله، هو بيفهم لغة الجاردات اللي بيجيبهم عشان يتخانق بيهم وبس".

 

 

 

المهرجانات حمو بيكا محمد موسى المواطنين قناة الحدث خناقة شوارع برنامج خط أحمر قناة الحدث اليوم

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