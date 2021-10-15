حسام المندوه : نشكر جهود السفارة .. ونواجه توسكر بروح البطل..فيديو

أكد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه اطمأن من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على حالة اللاعبين قبل مواجهة توسكر الكيني غدًا السبت ببطولة دوري أبطال إفريقيا مشيراً إلى أن ردود المدرب جاءت إيجابية جدا.

وأضاف المندوه في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك أنه تحدث مع كارتيرون عن دعوة السفير خالد الأبيض لبعثة الفريق لمأدبة عشاء، وتم الاتفاق على أن يكون موعدها غدا السبت عقب المباراة بدلا من الجمعة كي يركز الفريق في المباراة.

ويستعد الفريق للقاء توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها غداً السبت المقبل، باستاد نيايو الوطني في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وأشاد المندوه بمجهودات السفير وجميع أفراد السفارة ومتابعتهم للبعثة باستمرار، وشدد عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي على أن الزمالك مطالب باحترام توسكر الكيني قبل مباراة الفريقين، وأضاف أن لاعبي الزمالك يجب أن يستعيدوا روح البطل التي ختم الفريق بها الدوري من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة وأشار إلى أن غياب الجمهور عن اللقاء لن يؤثر على الزمالك.

https://youtu.be/v92SrC7FL8o