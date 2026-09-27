محافظ الغربية يحول مطالب أصحاب المصانع إلى خدمات مباشرة.. 23 ألفا و632 خدمة صحية للعاملين

أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، استمرار نهج المحافظة في دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، من خلال الاستجابة لمطالب أصحاب المصانع والشركات وتحويلها إلى خدمات مباشرة تسهم في دعم العاملين وتحسين بيئة العمل، بما يعزز استقرار العملية الإنتاجية ويدعم جهود التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وفي هذا الإطار، تم تقديم 23 ألفًا و632 خدمة صحية للعاملين بشركات ومصانع محافظة الغربية، خلال الفترة من بداية أغسطس الماضي وحتى 25 سبتمبر الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، وذلك من خلال الفرق والقوافل الطبية التي تصل إلى مواقع العمل، تنفيذًا للبروتوكول المبرم بين مديرية الشئون الصحية بالغربية واتحاد الصناعات المصرية لتوفير الخدمات الصحية للعاملين داخل مواقع الإنتاج.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار محافظ الغربية إلى أن الاستجابة لمطالب أصحاب المصانع لا تتوقف عند دعم النشاط الإنتاجي، وإنما تمتد إلى العاملين داخل مواقع الإنتاج، باعتبارهم الركيزة الأساسية لاستمرار العمل، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تحويل المطالب إلى خدمات ملموسة تصل إلى العاملين في أماكن عملهم وتدعم استقرار بيئة الإنتاج.