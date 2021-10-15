حملة إزالات مكبرة جنوب الأقصر.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي منافع ري بناحية الحلة والدير .

يأتي ذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن ببدء تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات.



وأسفرت مجهودات الحملة عن إزالة اسوار وعشش وأحواش لعدد 17 حالة تعدي بمساحة 996م2، منها 10 حالات مخالفات تابعة لهندسة ري اسنا بمساحة ( 418م2 ) ، وعدد ( 7 ) قرار تابعة لهندسة نيل اسنا بمساحة ( 578م2 ) ،عبارة عن تعدي اسوار وعشش وأحواش مقامة دون سند من القانون.

شارك في الحملة صباح منصور، وعبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز ، ومحمد حسين مهندسة هندسة ري إسنا، ومحمد إبراهيم مدير هندسة نيل اسنا وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد مروان عاطف نصار مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد احمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة إسنا.

حملة ازالات مكبرة بالأقصر

حملة ازالات مكبرة بالأقصر

حملة ازالات مكبرة بالأقصر

حملة ازالات مكبرة بالأقصر