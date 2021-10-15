تطبيق جديد وتدريب شامل.. خطة رابطة تجار أمريكا لتحفيز مبيعات السيارات الكهربائية

تحاول الرابطة الوطنية لتجار السيارات، ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، أن تدفع بمبيعات السيارات الكهربائية تماشيا مع خطة الإدارة الأمريكية في التحول الكامل للمركبات الصديقة للبيئة ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية.

تعد الرابطة الوطنية لتجار السيارات، منظمة تجارة أمريكية تمثل 16500 وكيل لبيع السيارات والشاحنات الجديدة، محليًا وأجنبيًا. تأسست في عام 1917، ويقع مقر المنظمة في تايسونز كورنر ، فيرجينيا. بصفتها الرابطة التجارية الأساسية لصناعة السيارات بالتجزئة، تراقب الرابطة واختصارها NADA التشريعات واللوائح الفيدرالية التي تؤثر على الوكلاء وتنشر التوقعات والتقارير حول اتجاهات الصناعة.

أعلنت الرابطة الوطنية لتجار السيارات (NADA) اليوم أنها ستعمل مع Chargeway المختصة بمنافذ شحن السيارات الكهربائية لتعليم التجار والوكلاء تقنيات وأساليب بيع السيارات الكهربائية للوكلاء الأعضاء.

أوضحت أبحاث الرابطة وبعض البرامج التجريبية التي أجرتها في ولاية أوريجون أن العديد من التجار يفشلون في جعل مندوبي المبيعات خبراء في التسويق للسيارات الكهربائية وهي المشكلة التي تحاول الرابطة حلها الآن.

تعتمد منهجية العمل بين الرابطة الوطنية و Chargeway على تعليم وتدريب الوكلاء على طريقة شحن السيارات الكهربائية وكيفية التعامل معها ليكونوا بدورهم قادرين على شرح المعلومات الكاملة للعملاء بدءًا من كيفية العثور على محطات الشحن وحتى المطالبة بالحوافز الضريبية الخاصة بشراء المركبات الكهربائية.

قريبًا سيتمكن مالكي السيارات الكهربائية من الدخول على تطبيق تابع للوكلاء والتجار لمعرفة كل شيء خاص بسياراتهم مثل منافذ الشحن على الطرق المختلفة من خلال خرائط توضيحية كما ستضع مواقع التجار جميع الحوافز المالية ذات الصلة من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، الهدف هو تثقيف مالكي السيارات عن كل ما يختص بعالم المركبات المكهربة التي ما زالت جديدة على العملاء قليلي الخبرة.