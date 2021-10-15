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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ 18

إزالة 76 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة في أسيوط

صدى البلد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنفيذ 76 حالة تعدى على أراضي أملاك دولة وعلى أراضي نهر النيل بقرى ومراكز المحافظة ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات وخاصة على المجارى المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

 

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وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى إنه تم تكليف السكرتير العام المساعد للمحافظة العميد محمد صلاح أبوكريشة بمتابعة تنفيذ حملات الإزالة بمركز الفتح والتي استهدفت تنفيذ 4 قرارات إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة "مناطق التخزين الجمركي" على مساحة 116 فدان بمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ونائبيه ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والإدارة الهندسية والزراعة والمتابعة الميدانية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومركز شرطة الفتح لافتًا إلى أن إجمالي الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للإزالات وحتى الآن بلغ 76 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك الدولة بإجمالي مساحة 6530 متر مربع مباني و116 فدان و5 قيراط و4 سهم زراعة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية مشدداً على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى على أن يتم تقديم تقارير يومية حول النتائج التى يتم تحقيقها خاصة مع انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للازالات واستمرارها حتى 29 أكتوبر الجاري.


كما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.

محافظ أسيوط اخبار محافظة اسيوط اللواء عصام سعد حملة إزالة التعديات الموجه 18

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