محافظ أسيوط: لجان متابعة ورصد بالمراكز وحملات لمواجهة الحرق المكشوف

تحرير 43 محضر خلال الحملات اليومية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 43 محضر حرق مكشوف للمخلفات الزراعية بقرى ومراكز المحافظة ، وذلك ضمن الحملات اليومية الميدانية بالقرى والمراكز التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة، لرصد وتحرير محاضر ضد حرق المخلفات الزراعية، وفرض غرامات فورية على المخالفين وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك .

وأكد المحافظ ، أنه تم توزيع أكثر من 26 مفرمة للمخلفات الزراعية على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها وبخاصة قش الأرز دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف ، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" بالتعاون مع مديرية الزراعية وتفعيل حملات التوعية والارشاد الزراعي.



وأشار محافظ أسيوط ـ في تصريحات صحفية له اليوم ـ إلى إنه عقد عدة اجتماعات ولقاءات مع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولى الزراعة والبيئة للتشديد على مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحرير المحاضر للمخالفين وتشكيل لجان بكل مركز لمواجهة تلك الظاهرة ، مشددًا على جميع رؤساء المراكز والأحياء وإدارة شئون البيئة بالمحافظة ومديرية الزراعة بتكثيف الحملات الميدانية لمنع حرق المخلفات والحرق المكشوف لمخلفات المحاصيل الزراعية بالحقول وذلك حفاظاً على صحة المواطنين ومنعًا للاضرار بالبيئة .

ووجه المحافظ بتكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، مع أهمية استخدام المفارم التي تم توزيعها بالقرى والمراكز ، وتخصيص أماكن تجميع المخلفات الزراعية بعيدًا عن الطرق الرئيسية والكتل السكنية، وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن منعًا للمسائلة القانونية ، لافتًا إلى تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وخاصة مخلفات الذرة والتي تلوث البيئة وتهدد صحة المواطنين وسلامتهم ومواصلة شن حملات خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لتحرير محاضر للمخالفين للقانون الذي يحظر قطعياً الحرق المكشوف لأي مخلفات وفرض غرامة مالية على المخالفين.



وأوضحت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم التنبيه على مديري الإدارات ورؤساء الجمعيات الزراعية بقرى ومراكز المحافظة بإتخاذ العديد من الإجراءات الرادعة ضد من يتم تحرير محضر له بحرق المخلفات الزراعية وتعرضه لوقف حصته من الأسمدة الزراعية لمنع تكرار المخالفة مرة أخرى حفاظًا على البيئة من التلوث تنفيذًا لتوجيهات الحكومة والقيادة السياسية بالقضاء النهائي على الحرق المكشوف.



وأضافت هالة فرغلي مدير إدارة البيئة بالمحافظة ، أنه تم تكثيف الحملات على قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة و رؤساء المراكز والأحياء ، وتفعيل عمل اللجان التي تم تشكيلها بكل مركز لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف وشن حملات يومية ، وتحرير محاضر فورية لحرق المخلفات الزراعية بمختلف القرى والنجوع وفرض غرامات على المخالفين تبدأ من ألف جنيه وتجاوز 50 ألف جنيه على حسب مساحة الأرض ، مشيرة إلى أنه تم تم تحرير 34 محضر حتى الآن بمختلف المراكز منهم 26 محضر بقرى مركز منفلوط خلال يومين.