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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تفكر بالسفر إلى تايلاند؟.. سفير بانكوك بالقاهرة يقدم أبرز الأماكن ويكشف عن التسهيلات.. صور

سفير مملكة تايلاند
سفير مملكة تايلاند بالقاهرة وأمينة الدسوقي محررة صدي البلد

تعد واجهة سياحية مميزة، تجذب السياح من كل حدب وصوب، هى مملكة تايلاند التى سبق وصنفت بأنها من أكثر الدول الجاذبة للسياحة، نظرا لما تمتلكه من مقومات عديدة تسر الوافدين إليها، فهى تمتلك شواطئ لا مثيل لها وأماكن سياحية ممزوجة بالطبيعة.

 

 40 مليون سائح سنوياً على مدار العام

كانت تايلاند تستقبل قرابة 40 مليون سائح سنوياً على مدار العام، هكذا قال بوتابورن إيوتوكسان سفير مملكة تايلاند بالقاهرة،  فى حوار خاص لـ صدي البلد - ينشر لاحقا كاملا-  حيث أكمل قائلا: قبل الكورونا، كانت تايلاند تستقبل قرابة 40 مليون سائح سنوياً على مدار العام.. والسبب وراء شهرة تايلاند السياحية هو ثقافتنا التي تتسم بالتنوع والاختلاف، وطبيعتنا مثل الشواطئ والجزر والشلالات المائية والغابات الاستوائية المطيرة، والجبال، والأهم من ذلك كله الطعام التايلاندي وحفاوة الاستقبال التايلاندية.

سفير تايلاند ومحررة صدى البلد

الاستمتاع بالحياة وسط القبائل المحلية

كل منطقة مختلفة عن الأخرى، ولها خصائصها الفريدة، فعلى سبيل المثال، شمال تايلاند أرض مرتفعات بها التلال والجبال، ولذا يقبل فيه السياح على السير وسط الغابات أو الجبال، أو الاستمتاع بالحياة وسط القبائل المحلية في المزارع على التلال. وفقا لما أكده سفير تايلاند.

 

وتابع السفير التايلاندي بالقاهرة قائلا ، أما الجزء الجنوبي من تايلاند فهو منطقة ساحلية، ولدينا الكثير من الشواطئ والجزر التي تتمتع بشهرة عالمية، مثل جزيرتي بوكيت وساموي.. ويعشق أغلب السياح من بلدان الشرق الأوسط زيارة الجنوب حيث يستمتعون فيه بالبحر ورماله وشمسه بالإضافة إلى المأكولات البحرية.

 

الوجهات السياحية المفضلة لدى السياح 

أما عن الوجهات السياحية المفضلة لدى السياح قال بوتابورن إيوتوكسان: "في حين أن وسط تايلاند عبارة عن سهل كبير تتخلله الأنهار وحقول الأرز، ولذا فإن السياح يفضلون فيه الرحلات النهرية بالقوارب، كما تقع بانكوك العاصمة في الجزء الأوسط من تايلاند ويعشق السياح زيارة بانكوك للقيام بنزهات نهرية والتسوق وزيارة الكثير من المعابد، ومن الأماكن التي يقصدونها في بانكوك هناك القصر الملكي والمعابد.

سفير مملكة تايلاند بالقاهرة ومحررة صدى البلد

تسهيلات تقدمها تايلاند للسياح المصريين 

وبشأن التسهيلات التى تقدمها تايلاند للسياح المصريين المسافرين إلى تايلاند، أوضح بوتابورن إيوتوكسان، رغم أن تايلاند وجهة سياحية عالمية، فإن الأسعار هناك تمتد من الاقتصادي جداً إلى الفخم جداً، والطعام التايلاندي أسعاره معقولة جدًا، وتنتشر في الشوارع والطرقات العربات التي تقدم الأطعمة الشهية الطازجة وبأسعار في متناول الجميع.

 

 والسفر داخل تايلاند مريح للغاية، إذ تتوفر الرحلات الجوية إلى كل جزء من البلاد تقريبًا، ويمكن للمقيمين في بانكوك الاستفادة من شبكة الحافلات والقوارب والقطارات المعلقة والقطارات تحت الأرض. 

والأسواق في تايلاند تعمل على مدار 24 ساعة تقريباً لأن لدينا أسواق مسائية في كل مدينة.

 

 وتستقبل تايلاند حوالي 20 ألف سائح مصري سنوياً، وأتمنى أن يزداد هذا العدد بعد زوال الوباء.

تايلاند واجهة سياحية مميزة بوتابورن إيوتوكسان سفير مملكة تايلاند بالقاهرة مملكة تايلاند

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